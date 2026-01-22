NTN24
Presos políticos en Venezuela

Periodista venezolano afirma que hubo irregularidades en el proceso de liberación de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Tudares fue liberado en horas de la madrugada del jueves tras un año de detención arbitraria y una condena injustificada.

Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela Edmundo González fue excarcelado en la madrugada del jueves por el régimen luego de un año de arbitraria detención e injustificada condena. El esposo de Mariana una de las hijas de González, había sido secuestrado en medio de la represión pos-electoral y pocos meses después del forzado exilio de su suegro.

Luego de intensas presiones internacionales por la liberación de Tudares y de todos los presos políticos, Mariana González confirmó la noticia y dijo que la libertad no fue plena, denunció en diversas oportunidades que la detención de su esposo buscaba presionar para que su padre desistiera de sus competencias como presidente electo.

Luis Carlos Díaz, periodista venezolano y defensor de derechos humanos, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de la excarcelación de Tudares y aseguró que fue un proceso irregular y por ello se hizo en horas de la madrugada. Además, señaló que esto se está logrando gracias a la presión que se está ejerciendo.

“Fue una liberación nocturna, en horas de la madrugada, lo que muestra la irregularidad del proceso y ocurrió después de que su esposa pudo verlo en la cárcel de Rodeo I tras un año de detención y denunció que, a pesar de haberlo visto, a lo largo de su presidio fue víctima de tres intentos de extorción”, relató.

“Van hasta el momento 170 liberaciones de presos políticos y de esas liberaciones, algo que el chavismo ha querido evitar, es la escena de que se abra la puerta del centro de reclusión y salen muchas personas a abrazar a sus familias, pues consideran que esto golpearía mucho su imagen, entonces prefieren sacarlos en vehículos con vidrios oscuros y los sueltan en cualquier punto de la ciudad”, complementó el invitado.

“Hay dos fuerzas, la primera es la de los familiares y la otra es Estados Unidos y eso se debe entrar en los discursos de los demás países porque hay gente creyendo que Delcy Rodríguez es mejor que Nicolás Maduro o Jorge Rodríguez es una persona con la que se puede hablar y eso es falso. Estas liberaciones se dan por la presión y hay que mantenerla”, concluyó el periodista.

Periodista venezolano afirma que hubo irregularidades en el proceso de liberación de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González

