WhatsApp Business: lo que deben aprovechar los negocios de la famosa aplicación gratuita de Meta

WhatsApp Business, la aplicación gratuita de iPhone y Android diseñada para pequeñas y medianas empresas por el gigante de la tecnología Meta, ha sido considerada por los expertos en los últimos años como uno de los canales más poderosos a nivel estratégico para los diferentes sectores de la economía.

Y es que la transición digital para los comercios continúa convirtiéndose en una de las plataformas principales para mantenerse competitivos, por lo que los nuevos canales han sido determinantes en la adquisición de bienes y servicios.

"WhatsApp es muy atractivo porque es un canal que tiene la capacidad de convertir una conversación en una transacción real, especialmente en meses de mayor presión comercial", explica Janeth Rodríguez, experta de Infobip, citada en un comunicado de la compañía.

"La gente quiere encontrarlo todo rápido y con la menor cantidad de fricciones posibles y WhatsApp ofrece todos esos beneficios, tanto para compradores como comercios", agrega.

En ese sentido, varias empresas están migrando en busca de modelos conversacionales para atender, vender y resolver dudas desde una misma ventana de chat.

El uso del WhatsApp Business, por ejemplo, permite a los comercios organizar su comunicación con catálogos, respuestas rápidas y automatización sencilla, que abren la puerta a 'chatbots', equipos de atención, seguimiento de pedidos y comunicaciones personalizadas a gran escala.

WhatsApp Business fortaleció en 2025 sus recorridos conversacionales con mensajes promocionales, utilitarios, de verificación y de servicio como base para que las empresas gestionen campañas, confirmaciones, entregas, autenticaciones y soporte dentro de un esquema ordenado y seguro.

La aplicación de mensajería regular es usada por el 91,1% de las personas en Colombia, una aceptación alineada a las cifras globales que indican que hay más de 3.000 millones de usuarios en el mundo y más de 1.000 millones interactuando con cuentas de WhatsApp Business, según datos de Infobip.

"Los clientes pueden recibir una oferta, confirmar sus pedidos, resolver sus problemas, todo sin tener que andar cambiando de canal de atención y eso es clave porque el tiempo de respuesta ahora es uno de los asuntos que definen una venta. Los clientes quieren comprar rápido, recibir rápido y resolver rápido", expone Rodríguez.

Los comercios que escalan hacia la de Interfaz de Programación de Aplicaciones (API por sus siglas en inglés) de WhatsApp, tienen acceso a funciones como el enrutamiento inteligente, los enlaces 'Clic para WhatsApp', los códigos QR y la integración con sistemas de comercio electrónico o Gestión de las relaciones con los clientes (CRM por sus siglas en inglés).

Esas herramientas permiten, según expertos, campañas más segmentadas y mejor visibilidad del comportamiento del cliente, pues la posibilidad de enviar notificaciones estructuradas con plantillas aprobadas o de automatizar recordatorios para 'carritos' abandonados también se ha vuelto determinante para cerrar ventas entre la saturación de la oferta y las compras por impulso.

2026 se presenta, entretanto, como una valiosa oportunidad para el comercio conversacional, una tendencia que Infobip asegura ha venido observando en mercados de la región.

La compra completa en una ventana de chat, desde la exploración hasta la confirmación, es una expectativa del consumidor que hace de WhatsApp Business el punto de contacto más directo y confiable para guiar esas decisiones.