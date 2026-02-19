NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Régimen venezolano

Visita del jefe del Comando Sur a Venezuela sería para evaluar instalación de base de Estados Unidos, revela experto

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, habló en La Tarde de NTN24.

La visita del general Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y de Joseph M. Humire a Venezuela no fue protocolar sino ejecutiva, según el análisis del experto Antonio de la Cruz.

En declaraciones al programa La Tarde, De la Cruz reveló que la presencia militar estadounidense buscaría establecer un nodo logístico en El Sombrero, estado Guárico, en el centro geográfico del país.

o

"El jefe del comando sur de los Estados Unidos, Donovan, el general, no va a Venezuela a hacer turismo diplomático", aseguró De la Cruz, quien explicó que, "cuando ese nivel se mueve y va a Venezuela, es porque ya aquí, en Washington, ya se tomaron las decisiones".

Según su interpretación, la visita constituye una "evaluación logística final" previa a la implementación de acuerdos.

El analista vinculó la presencia militar con la estrategia de estabilización económica de Venezuela. "Sin seguridad, para estas empresas en tierra, no va a venir la inversión. Y sin inversión, no hay estabilización", explicó De la Cruz, conectando directamente la infraestructura militar con los intereses petroleros estadounidenses que han comenzado a retornar al país.

La instalación propuesta utilizaría infraestructura existente en El Sombrero, donde hay una pista de 2.500 metros construida por PDVSA capaz de recibir aviones de carga C-17.

"Ahí hay una logística rápida y masiva. Una infraestructura que está fortificada", detalló, agregando que la ubicación incluye proximidad con nodos de radar y centros de comunicaciones satelitales.

Esta presencia permitiría a Estados Unidos reubicar recursos navales del Caribe hacia operaciones antinarcóticos y contra grupos irregulares. "Si yo tengo una base en el sombrero, no necesito ya esa flota en el Caribe", explicó De la Cruz, quien describió el proyecto como un "pivote geográfico central" que conectaría con la base estadounidense en Puerto Rico.

La llegada del primer ministro de Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman Al Thani, dos días antes que Donovan, no sería coincidencia. Según De la Cruz, Qatar actúa como garante de los acuerdos:

o

"Los cataríes son el gobierno de los aliados de los Estados Unidos para las negociaciones". El país árabe habría mediado para posicionar a Delcy Rodríguez en la transición y supervisa el cumplimiento de compromisos, incluyendo la pendiente ley de amnistía.

La ausencia de fotografías oficiales del encuentro entre funcionarios venezolanos y estadounidenses contrasta con la difusión de imágenes de otras reuniones recientes. "Por eso es que no hay fotos de la parte venezolana con la parte estadounidense", señaló De la Cruz, sugiriendo que la sensibilidad política del tema impidió el registro público.

Por otra parte, el analista calificó a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López como "traidores de la nación bolivariana" por entregar soberanía energética y militar.

"Van a quedar, pero muy mal, en un periodo donde todos los que defendieron, que hablaron, tuvieron que hacerlo en todos los principios que supuestamente defendían con la Revolución Bolivariana", concluyó.

Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
Narcolancha

Comando Sur confirmó el ataque a una nueva narcolancha, la primera desde que Maduro fue capturado

Mineros en Colombia - Foto de referencia de EFE
Mina

Explosión en mina de Colombia deja seis personas atrapadas: "No tenemos certeza de si están con vida"

Nevada en Madrid.
Tormenta

La tormenta Kristin deja al menos dos muertos en Portugal y provoca inusual nevada en Madrid: así amaneció la capital española

