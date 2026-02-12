NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Juegos Olímpicos

Deportista olímpico ucraniano fue descalificado de los Juegos de Invierno por negarse a renunciar a su casco que rinde homenaje a los deportistas que murieron en la invasión rusa

febrero 12, 2026
Por: Diana Pérez
Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
No es la primera vez que el ucraniano usa una competencia olímpica para hablar de lo ocurrido en su país.

Un nuevo escándalo sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina 2026 tras la descalificación de un deportista ucraniano, quien ha manifestado su inconformidad por la decisión.

o

La razón de la descalificación del piloto de skeleton Vladislav Heraskevich se debe a que se negó a renunciar a su casco memorial que conmemora a los deportistas ucranianos muertos durante la invasión rusa.

En horas de la mañana de este jueves se conoció la impactante noticia por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

El organismo considera que el casco del deportista infringe la norma 50 de la Carta Olímpica en donde se estipula que se prohíbe "cualquier manifestación o propaganda política, religiosa o racial en las sedes olímpicas, las zonas de competencia o cualquier otro espacio olímpico".

Tras conocer que fue descalificado, Heraskevich afirmó ante los periodistas en zona mixta que no cree que haya infringido ninguna regla.

Además, expresó que considera que la decisión se trata de una "mala interpretación por parte del Comité Olímpico Internacional respecto a su reglamento".

"Esta decisión de hoy es completamente errónea", agregó el deportista ucraniano. Heraskevich también denunció un tratamiento diferente con otros deportistas que también han hecho lo mismo, pero "no han sido sancionados".

Ante la situación, el portavoz del COI, Mark Adams, explicó que actualmente en el mundo existen 130 conflictos y que el organismo "no puede permitir que se aborden durante las competiciones, por muy terribles que sean".

"Este es el precio de nuestra dignidad", escribía en su perfil de X el deportista, que luego presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

o

Sin embargo, no es la primera vez que el ucraniano usa una competencia olímpica para hablar de lo ocurrido en su país.

En los Juegos Olímpicos de Pekín en 2022, tras su tercera carrera, levantó un cartel con el mensaje en inglés: "No a la guerra en Ucrania".

Esto lo hizo tan solo tres días después de que inició la invasión rusa en Ucrania, la cual ya cumple cuatro años.

Temas relacionados:

Juegos Olímpicos

Ucrania y Rusia

Invasión rusa

Invasión a Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Régimen venezolano

"Sabemos que está vivo, pero en malas condiciones": hermana de Anyelo Heredia, militar preso del régimen, pide a Delcy Rodríguez poder verlo

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Diosdado Cabello, cómplice de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Manifestaciones en Venezuela - AFP
Presos políticos

¿Qué impacto pueden tener las masivas manifestaciones por la libertad que tienen lugar en Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Emiliana Arango, tenista colombiana - Foto: AFP
Grand Slam

La colombiana Emiliana Arango derrotó a tenista siete veces ganadora de Grand Slams en partido de dobles del Abierto de Australia

Estadio Camp Nou en Barcelona, España. (EFE)
Barcelona

Barcelona hace oficial su candidatura para que el Camp Nou sea sede de la final de la Champions League de 2029

Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Así fue el doblete con el que el colombiano Luis Suárez se convirtió en el héroe del triunfo del Sporting Lisboa frente al PSG en la Champions League

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Emiliana Arango, tenista colombiana - Foto: AFP
Grand Slam

La colombiana Emiliana Arango derrotó a tenista siete veces ganadora de Grand Slams en partido de dobles del Abierto de Australia

biodiversidad marina - Foto Canva
Biodiversidad

“Las aguas internacionales ahora tienen un instrumento vinculante que las puede proteger”: Juliana Sintura, WWF Colombia

Karol G | Foto: EFE
Premios Grammy

Karol G es confirmada como presentadora de los premios Grammy 2026

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Premios Grammy

El inesperado homenaje póstumo a Yeison Jiménez durante los Grammy

Donkirap en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

“Yo lo voy a lograr”, la nueva canción del cantante colombiano Donkirap dedicada especialmente para los migrantes

Estadio Camp Nou en Barcelona, España. (EFE)
Barcelona

Barcelona hace oficial su candidatura para que el Camp Nou sea sede de la final de la Champions League de 2029

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre