Deportista olímpico ucraniano fue descalificado de los Juegos de Invierno por negarse a renunciar a su casco que rinde homenaje a los deportistas que murieron en la invasión rusa

Un nuevo escándalo sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina 2026 tras la descalificación de un deportista ucraniano, quien ha manifestado su inconformidad por la decisión.

La razón de la descalificación del piloto de skeleton Vladislav Heraskevich se debe a que se negó a renunciar a su casco memorial que conmemora a los deportistas ucranianos muertos durante la invasión rusa.

En horas de la mañana de este jueves se conoció la impactante noticia por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

El organismo considera que el casco del deportista infringe la norma 50 de la Carta Olímpica en donde se estipula que se prohíbe "cualquier manifestación o propaganda política, religiosa o racial en las sedes olímpicas, las zonas de competencia o cualquier otro espacio olímpico".

Tras conocer que fue descalificado, Heraskevich afirmó ante los periodistas en zona mixta que no cree que haya infringido ninguna regla.

Además, expresó que considera que la decisión se trata de una "mala interpretación por parte del Comité Olímpico Internacional respecto a su reglamento".

"Esta decisión de hoy es completamente errónea", agregó el deportista ucraniano. Heraskevich también denunció un tratamiento diferente con otros deportistas que también han hecho lo mismo, pero "no han sido sancionados".

Ante la situación, el portavoz del COI, Mark Adams, explicó que actualmente en el mundo existen 130 conflictos y que el organismo "no puede permitir que se aborden durante las competiciones, por muy terribles que sean".

"Este es el precio de nuestra dignidad", escribía en su perfil de X el deportista, que luego presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Sin embargo, no es la primera vez que el ucraniano usa una competencia olímpica para hablar de lo ocurrido en su país.

En los Juegos Olímpicos de Pekín en 2022, tras su tercera carrera, levantó un cartel con el mensaje en inglés: "No a la guerra en Ucrania".

Esto lo hizo tan solo tres días después de que inició la invasión rusa en Ucrania, la cual ya cumple cuatro años.