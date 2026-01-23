Luto en el rock: muere Francis Buchholz, histórico bajista de la banda alemana Scorpions tras perder la batalla contra el cáncer

El mundo de la música se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Francis Buchholz, el histórico bajista de la famosa banda de rock 'Scorpions'.

Este viernes, la familia del músico por medio de una publicación en redes sociales compartieron la triste noticia del fallecimiento del exbajista de la banda alemana.

En la publicación se detalla que: "Con profunda tristeza y gran pesar, compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor".

Luego de conocerse la noticia, la banda publicó una foto en blanco y negro de su exbajista junto con emotivo mensaje en el que lamentaron la muerte de su excompañero.

"Queridos fans, acabamos de recibir la triste noticia de que nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz, ha fallecido", empieza diciendo el texto.

"Su legado con la banda vivirá para siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que hemos compartido juntos. Nuestros corazones están con Hella, su familia y amigos. RIP Francis", finaliza el mensaje firmado por los actuales integrantes de la banda Klaus, Rodolfo y Matthias.

Francis Buchholz, de 71 años, hizo parte de la mítica banda alemana de rock desde 1973 hasta 1992, dejando un legado de 18 años.

Mientras estuvo en la banda, el bajista grabó 12 álbumes de estudio, con los que lograron vender más de 15 millones de discos solamente en Estados Unidos.

El éxito de Scorpions fue tan grande que Francis recibió más de 50 discos de oro y platino por las ventas de los álbumes en todo el mundo.

Entre las canciones más famosas que tuvo con la banda están: 'Wind of Change', 'Always Somewhere', 'Still Loving You' y 'Under the Same Sun'.

Tras su salida de Scorpions en 1992 por una discusión sobre la gestión de la banda, Buchholz optó por convertirse en asesor musical.

Sin embargo, regresó a los escenarios para colaborar con colegas del medio como Herman Rarebell y Michael Schenker en su proyecto musical 'Michael Schenker’s Temple of Rock'.