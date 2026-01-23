NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
Bandas de Rock

Luto en el rock: muere Francis Buchholz, histórico bajista de la banda alemana Scorpions tras perder la batalla contra el cáncer

enero 23, 2026
Por: Diana Pérez
Scorpions | Foto: EFE
Scorpions | Foto: EFE
Francis Buchholz, de 71 años, hizo parte de la mítica banda alemana de rock desde 1973 hasta 1992, dejando un legado de 18 años.

El mundo de la música se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Francis Buchholz, el histórico bajista de la famosa banda de rock 'Scorpions'.

Este viernes, la familia del músico por medio de una publicación en redes sociales compartieron la triste noticia del fallecimiento del exbajista de la banda alemana.

En la publicación se detalla que: "Con profunda tristeza y gran pesar, compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor".

Luego de conocerse la noticia, la banda publicó una foto en blanco y negro de su exbajista junto con emotivo mensaje en el que lamentaron la muerte de su excompañero.

"Queridos fans, acabamos de recibir la triste noticia de que nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz, ha fallecido", empieza diciendo el texto.

"Su legado con la banda vivirá para siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que hemos compartido juntos. Nuestros corazones están con Hella, su familia y amigos. RIP Francis", finaliza el mensaje firmado por los actuales integrantes de la banda Klaus, Rodolfo y Matthias.

Francis Buchholz, de 71 años, hizo parte de la mítica banda alemana de rock desde 1973 hasta 1992, dejando un legado de 18 años.

o

Mientras estuvo en la banda, el bajista grabó 12 álbumes de estudio, con los que lograron vender más de 15 millones de discos solamente en Estados Unidos.

El éxito de Scorpions fue tan grande que Francis recibió más de 50 discos de oro y platino por las ventas de los álbumes en todo el mundo.

Entre las canciones más famosas que tuvo con la banda están: 'Wind of Change', 'Always Somewhere', 'Still Loving You' y 'Under the Same Sun'.

Tras su salida de Scorpions en 1992 por una discusión sobre la gestión de la banda, Buchholz optó por convertirse en asesor musical.

Sin embargo, regresó a los escenarios para colaborar con colegas del medio como Herman Rarebell y Michael Schenker en su proyecto musical 'Michael Schenker’s Temple of Rock'.

Temas relacionados:

Bandas de Rock

Cáncer

Fallecimiento

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Un niño no debería estar nunca bajo la policía migratoria”: experto ante el caso del menor ecuatoriano detenido por la ICE

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Entretenimiento

Ver más
Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

El cantante español Julio Iglesias - AFP
Celebridades

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

Póster de 'Avatar: Fuego y Ceniza'- espectadores viendo una película-Foto: EFE/ imagen generada por Canva IA
Avatar: Fire and Ash

Va por buen camino: esta es la impresionante recaudación de 'Avatar: Fuego y Ceniza' luego de dos fines de semana liderando la taquilla

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Explosiones en Venezuela | Foto: AFP
Cae el régimen de Maduro

"Todavía quedan unos interrogantes sobre quién tiene el control del poder político en este momento en Venezuela": Enderson Sequera, politólogo venezolano

Edmundo González conversó con Pedro Sánchez - Fotos: AFP
Edmundo González

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela, anunció que conversó con Pedro Sánchez, a quien le expresó que la libertad de los presos políticos debe ser “plena e incondicional”

Donald Trump - Foto EFE
Política migratoria de Donald Trump

Ciudadanos nacidos en este país están siendo investigados por el Gobierno Trump debido a posibles fraudes que podrían conducir a sanciones permanentes

Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

El cantante español Julio Iglesias - AFP
Celebridades

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre