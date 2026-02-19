NTN24
Régimen Castrista

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

febrero 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Los congresistas Mario Díaz Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, también hablaron en NTN24 sobre la situación actual de Venezuela.

El congresista de Estados Unidos Mario Díaz Balart dijo en El Informativo de NTN24, en referencia a la dictadura castrista en Cuba, que "ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia", a propósito de la reciente presión de Estados Unidos sobre Miguel Díaz-Canel.

Sobre las presuntas conversaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el nieto de Raúl Castro, Díaz Balart señaló que si bien, no quería "confirmar ni negar" los encuentros, estaba seguro de que lo que se buscaba era la salida del régimen de Cuba.

o

"Puedo reiterar con certeza que no van a haber negociaciones para ayudar al régimen y que tengan más tiempo, el presidente (Donald Trump) y el secretario de Estado han sido muy claros, los días de esa tiranía se tienen que acabar", puntualizó el funcionario republicano.

Las declaraciones del congresista se dieron en medio de la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, a Venezuela, por lo que Díaz Balart consideró que "la importancia del liderazgo de los Estados Unidos" se ve reflejada en esos encuentros.

Carlos Giménez, también congresista republicano, quien cree que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López tienen que enfrentar la justicia de Estados Unidos, dijo que, aunque tiene confianza en el secretario Rubio, "la transición debe ocurrir mucho más rápido".

"Que tienen que hablar sobre Seguridad, puede ser, pero para mí, lo menos que hablemos con esa dictadura, mejor", expresó a NTN24.

La congresista María Elvira Salazar fue enfática en los micrófonos de NTN24 acerca de que "Delcy está, pero por un rato" a cargo del régimen.

o

"Están al final de su cuota porque van a venir elecciones libres y transparentes (…) que hablen con quien quieran, lo que nosotros queremos es estabilidad en Venezuela y que los malos creen la plataforma para que los buenos vengan y aterricen", agregó Salazar.

