“Vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí”: fiscal interino de EE. UU. lanza fuerte advertencia para Raúl Castro

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró en una entrevista con Fox News que Estados Unidos hará “todo lo posible” para llevar al exlíder del régimen cubano Raúl Castro ante los tribunales de Estados Unidos.

Blanche dijo que Washington no hizo “esta acusación para dar un espectáculo. La hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí (…) y vamos a hacer todo posible para traerlo aquí”, sentenció el fiscal.

Asimismo, comparó el caso con las acciones emprendidas previamente contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, recalcó que “haremos cualquier cosa para traerlo aquí (…) debería ser juzgado por un gran jurado en Miami”, concluyó.

Cabe recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó siete cargos criminales contra Raúl Castro, cuatro son por homicidio y asesinato, por su presunta responsabilidad en el derribamiento de avionetas de Hermanos al Rescate en 1966.

El contexto de este evento nace cuando Castro era ministro de Defensa, ya que la acusación lo posiciona en la cadena de mando, además de un audio revelado por el Nuevo Herald, donde admite instrucciones del derribo.

Su trayectoria militar viene desde que fue designado como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) tras el triunfo de la revolución, cargo que mantuvo por décadas hasta 2008.

Asimismo, ejerció como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba entre el 2008 y 2018.

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Actualmente, es el líder de la Revolución Cubana y mantiene el grado de General de Ejército.

En ese contexto, de acuerdo con los datos de rastreo aéreo analizados por The Wall Streer Journal, Estados Unidos ha acumulado más de 150 horas de vuelo de vigilancia aérea alrededor de Cuba desde febrero.