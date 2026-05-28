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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Régimen de Irán

EE. UU. sigue incrementado la presión contra el régimen de Irán: ahora quiere prohibir el acceso de las dos aerolíneas iraníes a puntos de aterrizaje

mayo 28, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Aerolíneas Irán - AFP
Aerolíneas Irán - AFP
Las dos aerolíneas oficiales del régimen islámico son Iran Air y Mahan Air.

Este jueves, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Estados Unidos suspenderá el acceso de las aerolíneas del régimen de Irán a lugares de aterrizaje y reabastecimiento.

Aunque Bessent no aclaró de qué manera pretende aplicar dicha medida a nivel mundial, sentenció que "cerrará el acceso de las dos aerolíneas iraníes a puntos de aterrizaje, reabastecimiento de combustible y venta de billetes".

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En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario de la Administración del presidente Donald Trump advirtió al régimen islamista: "Solo un resultado satisfactorio en las negociaciones pondrá fin a la espiral descendente".

Cabe mencionar que las dos aerolíneas iraníes oficiales son Iran Air y Mahan Air, las cuales ya están sujetas a sanciones.

Un día anterior, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, la nueva agencia del régimen que pretende recaudar tarifas por cruzar por el estrecho de Ormuz.

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Desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán desde el 28 de febrero, las fuerzas islamistas han bloqueado de facto dicha ruta marítima de vital importancia para el transporte de energía a nivel mundial.

Actualmente, ambas partes mantienen un débil alto el fuego desde el 8 de abril, que ya ha sido violado varias veces, y negocian un acuerdo de paz.

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