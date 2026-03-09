Trump pide a Australia que conceda asilo a futbolistas de la Selección femenina de Irán: "Muy probablemente serán asesinadas"

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las autoridades de Australia a conceder asilo al equipo iraní de fútbol femenino, luego de que las deportistas se negaron a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló: "Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas".

Dirigiéndose al primer ministro australiano, Anthony Albanese, Trump añadió: "No lo haga, señor primer ministro, conceda ASILO. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen".

Cinco jugadoras de la selección femenina iraní abandonaron el hotel del equipo en Australia y se encuentran a salvo bajo custodia policial, según informes. Las futbolistas son centro de peticiones para que se bloquee su salida del país por miedo a que se les persiga en su país, donde el régimen se encuentra enfrentado con Estados Unidos e Israel.

Y es que antes de su partido inaugural, las deportistas se quedaron en silencio en el momento en el que sonó el himno iraní, una acción que no explicaron, pero que fue vista por algunos actores del régimen como una señal de traición.

Según la cadena CNN, las jugadoras fueron obligadas a cantar el himno de su país antes de su segundo partido el jueves, mientras que el domingo volvieron a cantar el himno e hicieron el saludo militar.

Tras perder el último partido el domingo, un grupo de aficionados se agolpó alrededor de su autobús, con frases para la policía como “¡Salven a nuestras chicas!”.