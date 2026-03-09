NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Fútbol

Trump pide a Australia que conceda asilo a futbolistas de la Selección femenina de Irán: "Muy probablemente serán asesinadas"

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Fútbol en Irán - AFP
Fútbol en Irán - AFP
En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló que "Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar".

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las autoridades de Australia a conceder asilo al equipo iraní de fútbol femenino, luego de que las deportistas se negaron a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

o

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló: "Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas".

Dirigiéndose al primer ministro australiano, Anthony Albanese, Trump añadió: "No lo haga, señor primer ministro, conceda ASILO. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen".

Cinco jugadoras de la selección femenina iraní abandonaron el hotel del equipo en Australia y se encuentran a salvo bajo custodia policial, según informes. Las futbolistas son centro de peticiones para que se bloquee su salida del país por miedo a que se les persiga en su país, donde el régimen se encuentra enfrentado con Estados Unidos e Israel.

o

Y es que antes de su partido inaugural, las deportistas se quedaron en silencio en el momento en el que sonó el himno iraní, una acción que no explicaron, pero que fue vista por algunos actores del régimen como una señal de traición.

Según la cadena CNN, las jugadoras fueron obligadas a cantar el himno de su país antes de su segundo partido el jueves, mientras que el domingo volvieron a cantar el himno e hicieron el saludo militar.

Tras perder el último partido el domingo, un grupo de aficionados se agolpó alrededor de su autobús, con frases para la policía como “¡Salven a nuestras chicas!”.

Temas relacionados:

Fútbol

Donald Trump

Deportes

Irán

Mujeres

Fútbol femenino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Chris Wright - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

"Verán cientos de miles de barriles diarios de producción a finales de año": secretario de energía de EE. UU. sobre el petróleo en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Se conocen detalles del encuentro que Trump mantendrá este viernes con los militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Ataques en Irán / FOTO: AFP
Ataque al régimen de Irán

Ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán se concentraron en refinerías y en centros de almacenamiento de combustible

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elon Musk - Foto EFE
Tesla

Confirman sentencia de 243 millones de dólares contra la compañía de carros eléctricos Tesla, de Elon Musk, por accidente letal

Carlo y Davide Ancelotti | Foto: EFE
Ancelotti

Padre e hijo al frente de Brasil: Davide Ancelotti vuelve al conjunto 'verdeamarela' tras un breve periodo como entrenador de Botafogo

Chris Wright - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

"Verán cientos de miles de barriles diarios de producción a finales de año": secretario de energía de EE. UU. sobre el petróleo en Venezuela

Daiane Muniz dos Santos - Foto AFP
Fútbol

Jugador sudamericano está en el ojo del huracán tras pedir a la federación que no delegue arbitraje femenino para partidos importantes

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Se conocen detalles del encuentro que Trump mantendrá este viernes con los militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Falcao y Néstor Lorenzo - Fotos: EFE
Selección Colombia

¿Lo llevará al Mundial? El técnico de la selección Colombia se refirió a Radamel Falcao García y dejó contundente respuesta

Ataques en Irán / FOTO: AFP
Ataque al régimen de Irán

Ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán se concentraron en refinerías y en centros de almacenamiento de combustible

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre