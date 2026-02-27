NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Becas de estudio

Profesionales colombianos con estos requisitos podrán tener acceso a becas en destacada Universidad de Miami

febrero 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Becas - Fotos de referencia Canva
La convocatoria estará abierta hasta el 2 de marzo de 2026 y ofrecerá hasta 40 becas con un importante descuento en la matrícula para diversos programas de maestría y másteres virtuales.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la Broward International University Miami abrieron recientemente una nueva convocatoria de becas que cubren el 70% del valor de la matrícula para maestrías y másteres virtuales con titulación estadounidense.

La iniciativa, según ambas entidades, representa una oportunidad significativa para quienes buscan fortalecer sus capacidades avanzadas en áreas clave del mercado laboral global.

La convocatoria estará abierta hasta el 2 de marzo de 2026 y ofrecerá hasta 40 becas con el descuento en la matrícula para diversos programas de maestría y másteres virtuales de BIU, con inicio programado para el mes de abril de 2026 y una duración aproximada de 18 meses para finalizar en septiembre de 2027.

La alianza hace parte del propósito formativo de BIU que busca facilitar el acceso a educación superior con reconocimiento internacional "sin barreras geográficas ni económicas" para potenciar las capacidades de los profesionales colombianos y que puedan competir y liderar en un entorno global dinámico y digital, de acuerdo con la Universidad.

Los 19 programas ofertados bajo la convocatoria incluyen programas como Máster in Business Administration (MBA), especializaciones en Administración de Negocios (Marketing Digital, Gestión Deportiva e Inteligencia Artificial, entre otras), maestrías en Educación Virtual con enfoques en Transformación Digital Educativa y Liderazgo en Entornos Híbridos y Maestría en Ingeniería de Software Informático con énfasis en Inteligencia Artificial.

Al tratarse de programas 100% virtuales, los profesionales en Colombia aptos para los programas podrán continuar su formación sin desplazamientos y adaptar el estudio a sus responsabilidades laborales y personales.

Es importante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó recientemente que Colombia tiene una creciente presencia de estudiantes en el exterior con cerca de 57.000 colombianos matriculados en programas educativos fuera del país, lo que evidencia la demanda por formación global de alto nivel.

La selección, cabe resaltar, se realiza con base en criterios académicos, experiencia profesional y condiciones socioeconómicas que siguen un proceso que busca equidad y acceso inclusivo.

Estos son los requisitos con los que profesionales colombianos podrán tener acceso a becas en la BIU de Miami en el enlace del portal.

  • Ser colombiano residente en Colombia o en el exterior con título profesional registrado.
  • Tener entre 21 y 65 años al cierre de la convocatoria.
  • Contar con admisión definitiva de BIU para uno de los programas antes de inscribirse en la convocatoria del ICETEX.
  • Presentar promedio mínimo de 3,8/5,0 en pregrado y al menos 12 meses de experiencia profesional relacionada con el programa.
  • Adjuntar documentación académica y socioeconómica requerida por el ICETEX para evaluación.

