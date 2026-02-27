Profesionales colombianos con estos requisitos podrán tener acceso a becas en destacada Universidad de Miami

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la Broward International University Miami abrieron recientemente una nueva convocatoria de becas que cubren el 70% del valor de la matrícula para maestrías y másteres virtuales con titulación estadounidense.

La iniciativa, según ambas entidades, representa una oportunidad significativa para quienes buscan fortalecer sus capacidades avanzadas en áreas clave del mercado laboral global.

La convocatoria estará abierta hasta el 2 de marzo de 2026 y ofrecerá hasta 40 becas con el descuento en la matrícula para diversos programas de maestría y másteres virtuales de BIU, con inicio programado para el mes de abril de 2026 y una duración aproximada de 18 meses para finalizar en septiembre de 2027.

La alianza hace parte del propósito formativo de BIU que busca facilitar el acceso a educación superior con reconocimiento internacional "sin barreras geográficas ni económicas" para potenciar las capacidades de los profesionales colombianos y que puedan competir y liderar en un entorno global dinámico y digital, de acuerdo con la Universidad.

Los 19 programas ofertados bajo la convocatoria incluyen programas como Máster in Business Administration (MBA), especializaciones en Administración de Negocios (Marketing Digital, Gestión Deportiva e Inteligencia Artificial, entre otras), maestrías en Educación Virtual con enfoques en Transformación Digital Educativa y Liderazgo en Entornos Híbridos y Maestría en Ingeniería de Software Informático con énfasis en Inteligencia Artificial.

Al tratarse de programas 100% virtuales, los profesionales en Colombia aptos para los programas podrán continuar su formación sin desplazamientos y adaptar el estudio a sus responsabilidades laborales y personales.

Es importante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó recientemente que Colombia tiene una creciente presencia de estudiantes en el exterior con cerca de 57.000 colombianos matriculados en programas educativos fuera del país, lo que evidencia la demanda por formación global de alto nivel.

La selección, cabe resaltar, se realiza con base en criterios académicos, experiencia profesional y condiciones socioeconómicas que siguen un proceso que busca equidad y acceso inclusivo.

Estos son los requisitos con los que profesionales colombianos podrán tener acceso a becas en la BIU de Miami en el enlace del portal.