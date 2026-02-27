Congreso de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por Javier Milei
Este viernes en horas de la noche el Congreso argentino aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
La instancia legislativa la aprobó con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, a pesar de la resistencia de los sindicatos.
"HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral", celebró el presidente Javier Milei vía X (Twitter).
La llamada "ley de modernización laboral", criticada por los sindicatos y parte de la oposición, destaca los siguientes puntos:
Se permite la extensión de la jornada diaria hasta un máximo de 12 horas, con la posibilidad de compensar horas extras mediante un "banco de horas".
Sustituye el sistema actual de indemnizaciones por un fondo de cese laboral, financiado mediante aportes mensuales para cubrir el despido.
La reforma busca abaratar los despidos reduciendo la base de cálculo y eliminando multas por falta de registro laboral, con el fin de combatir la "industria del juicio".
Se amplía el periodo de prueba para nuevos empleados, permitiendo a las empresas evaluar a los trabajadores por un tiempo mayor antes de la contratación definitiva.
Se restringe la huelga en sectores considerados esenciales como salud y educación, exigiendo la prestación de servicios mínimos de entre el 50% y 75%.
La norma contempla la posibilidad de que una parte del sueldo se abone en moneda extranjera o incluso mediante servicios de comida y alojamiento bajo ciertas condiciones.
Según la administración Milei, la reforma introduce cambios significativos orientados a la flexibilización y reducción de costos para las empresas.
Esta medida es considerada una de las mayores modificaciones al régimen laboral argentino en las últimas cinco décadas.