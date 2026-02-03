NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. se burla de Maduro al recordarlo desafiando al Gobierno Trump: "No tenía ni idea"

febrero 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Maduro está a la espera de enfrentar una nueva audiencia mientras permanece detenido en una prisión de Nueva York.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se burló este lunes de Nicolás Maduro al recordarlo cuando desafiaba a la administración del presidente Donald Trump antes de su captura en Venezuela a comienzos de año.

"Recuerdo cuando Nicolás Maduro se burló de nosotros y dijo: 'Vengan por mí, aquí los espero cobardes'. Pues bien, se enteró", expresó Hegseth mientras sonreía durante un pronunciamiento transmitido por el Pentágono de Estados Unidos.

El funcionario recalcó la valentía que tuvo el Gobierno Trump y destacó el trabajo de las fuerzas militares en la operación del 3 de enero en Caracas. "Tres minutos antes de que llegáramos, no tenía ni idea. Ningún otro presidente tiene las agallas. Ningún otro militar puede lograrlo", expresó.

Hegseth, además, insistió en la calidad con la que se ejecutó la misión, que estuvo cuidadosamente planeada según ha revelado la actual administración estadounidense.

Es "la incursión más sofisticada en la historia del planeta", determinó el secretario de Guerra.

El Gobierno Trump, vale recordar, ejerció una fuerte presión sobre el régimen venezolano después de la mitad del año pasado y, desde entonces, Maduro había parecido tomarse a la ligera todas las advertencias e incluso llegó a burlarse de estas.

Sin embargo, las famosas declaraciones de Maduro de 'Vengan por mí', cabe resaltar, no fueron contra los Estados Unidos, sino contra el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, quien reclamó el poder tras ganar en las elecciones de 2024.

Pero la antigua cabeza del régimen venezolano, ahora a cargo de Delcy Rodríguez —quien fue su vicepresidente— parodió canciones estadounidenses y cuando Trump mostraba ciertas ofensivas procedía a bailar o a expresar con un escaso inglés: 'no war, yes peace', con lo que parecía desafiar a Washington.

Tras la operación en territorio venezolano, donde también resultó capturada la esposa de Maduro, Cilia Flores, The New York Times informó, citando fuentes del Gobierno Trump, que los bailes públicos del acusado fueron uno de los principales detonantes para que Estados Unidos tomara la decisión de "cumplir sus amenazas".

Maduro fue trasladado desde la capital venezolana hasta Nueva York, donde en una primera audiencia se declaró "no culpable" de los cargos que Estados Unidos le ha imputado, incluidos varios por narcotráfico.

Ahora espera una próxima audiencia que fue programada inicialmente para el 17 de marzo, aunque la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó este lunes que se aplazara para el 26 del mismo mes y está a la espera de la respuesta por parte del Tribunal de Manhattan y el juez Alvin Hellerstein, quien lleva el caso.

