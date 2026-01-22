Tamara Sujú envió un listado actualizado al secretario de Estado Marco Rubio de más de 700 presos políticos que aún se encuentran encarcelados bajo el régimen venezolano

La abogada venezolana defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, dio a conocer que envió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, un listado actualizado con más de 700 presos políticos entre nacionales y extranjeros que aún se encuentran privados de la libertad en Venezuela.

“Hoy hemos enviado al Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio las listas actualizadas de presos políticos en Venezuela”, indicó Sujú por medio de su cuenta de X.

De acuerdo con la abogada, en este listado actualizado se exponen nuevos casos de personas privadas de la libertad de manera arbitraria por parte del régimen chavista.

“Hemos recibido decenas de emails con más casos que no habían sido denunciados o desconocíamos, o con poca visibilidad, que estamos procesando”, manifestó.

La también directora del Centro para la Apertura de América Latina (CASLA Institute) expresó que la próxima semana harán una nueva actualización de esta lista de acuerdo con la información que esta entidad vaya recibiendo en los próximos días.

Tamara Sujú también destacó la valentía y la lucha incesante que han tenido los familiares de los cientos de presos políticos que aún se encuentran privados de la libertad bajo el régimen venezolano.

“Gracias a la inmensa colaboración de los familiares, esos valientes hombres y mujeres que están en las calles de Venezuela exigiendo la libertad de sus seres queridos”, expresó.

Asimismo, agradeció el papel que han tenido tanto los “abogados, defensores y activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil” para la visibilización de estos casos que han sido expuestos ante el secretario de Estado de los Estados Unidos.

Dentro de esta lista se expone la identidad de dos menores de edad, de seis ciudadanos extranjeros y de mujeres y hombres, tanto civiles como militares, que han sido detenidos de manera arbitraria por la dictadura de Nicolás Maduro.