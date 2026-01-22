NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió un listado actualizado al secretario de Estado Marco Rubio de más de 700 presos políticos que aún se encuentran encarcelados bajo el régimen venezolano

enero 22, 2026
Por: Natalya Baquero González
Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: AFP
Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: AFP
Dentro de esta actualización se exponen nuevos casos de personas privadas de la libertad de manera arbitraria por parte de la dictadura chavista.

La abogada venezolana defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, dio a conocer que envió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, un listado actualizado con más de 700 presos políticos entre nacionales y extranjeros que aún se encuentran privados de la libertad en Venezuela.

“Hoy hemos enviado al Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio las listas actualizadas de presos políticos en Venezuela”, indicó Sujú por medio de su cuenta de X.

De acuerdo con la abogada, en este listado actualizado se exponen nuevos casos de personas privadas de la libertad de manera arbitraria por parte del régimen chavista.

“Hemos recibido decenas de emails con más casos que no habían sido denunciados o desconocíamos, o con poca visibilidad, que estamos procesando”, manifestó.

La también directora del Centro para la Apertura de América Latina (CASLA Institute) expresó que la próxima semana harán una nueva actualización de esta lista de acuerdo con la información que esta entidad vaya recibiendo en los próximos días.

Tamara Sujú también destacó la valentía y la lucha incesante que han tenido los familiares de los cientos de presos políticos que aún se encuentran privados de la libertad bajo el régimen venezolano.

“Gracias a la inmensa colaboración de los familiares, esos valientes hombres y mujeres que están en las calles de Venezuela exigiendo la libertad de sus seres queridos”, expresó.

Asimismo, agradeció el papel que han tenido tanto los “abogados, defensores y activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil” para la visibilización de estos casos que han sido expuestos ante el secretario de Estado de los Estados Unidos.

Dentro de esta lista se expone la identidad de dos menores de edad, de seis ciudadanos extranjeros y de mujeres y hombres, tanto civiles como militares, que han sido detenidos de manera arbitraria por la dictadura de Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Tamara Sujú

Presos políticos

Secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio

Regimen chavista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Captura de Maduro | Fotos EFE
Europa

Europa reacciona a la captura de Nicolás Maduro entre el apoyo cauteloso y fuertes críticas

Rafael Correa y Nicolás Maduro (AFP)
Rafael Correa

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. / Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Fotos: EFE
Honduras

Gobierno de EE. UU. exhorta a todos los sectores políticos de Honduras a "acatar los resultados oficiales de las elecciones" presidenciales

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Captura de Maduro | Fotos EFE
Europa

Europa reacciona a la captura de Nicolás Maduro entre el apoyo cauteloso y fuertes críticas

Rafael Correa y Nicolás Maduro (AFP)
Rafael Correa

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Donald Trump y María Corina Machado se reúnen este jueves en la Casa Blanca.
María Corina Machado

¿Por qué es relevante que Donald Trump reciba a María Corina Machado en el "Private Dining Room" (comedor privado) de la Casa Blanca?

Retrato audiencia de Maduro - Foto EFE
Juicio de Maduro

Controversia en el caso judicial de Nicolás Maduro: extraña figura aparece en su defensa y su abogado lo excluye

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Diosdado Cabello arremetió contra EE. UU. y aseguró que Maduro llegó cojeando a Nueva York tras ser herido en su captura

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre