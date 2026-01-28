NTN24
Todos los miembros de la Asociación de Fútbol de Malasia dimitieron por polémico caso de jugadores nacidos en el extranjero

Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El caso fue investigado por el máximo órgano rector del fútbol en el mundo tras recibir una queja después de que Malasia goleara 4-0 a Vietnam en un partido eliminatorio en junio.

Este miércoles se conoció que todo el comité ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Malasia renunció en medio de un escándalo relacionado con la falsificación de documentos de jugadores extranjeros.

La polémica se desató debido al uso de documentos falsificados para inscribir a jugadores nacidos en el exterior en la clasificatoria de la Copa Asiática.

"Las renuncias son para salvaguardar la reputación e interés institucional de (la asociación) y mitigar el riesgo de más consecuencias adversas que puedan afectar al fútbol malasio en su conjunto", dijo a los periodistas el presidente en ejercicio, Yusoff Mahadi.

La FIFA suspendió en septiembre a siete jugadores extranjeros durante un año y multó a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) con 400.000 dólares, por presentar certificados falsos para justificar su origen malasio.

La FAM apeló las sanciones, pero un comité de la FIFA rechazó el recurso y emitió un duro informe que critica a la asociación por "no tomar acciones disciplinarias visibles".

El fútbol malasio apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en Suiza, donde el caso está pendiente.

