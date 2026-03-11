NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Suiza

Impactantes imágenes de un bus en llamas en Suiza: al menos 6 personas murieron

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendio en Suiza
Incendio en Suiza
Varios vídeos que circulan en redes sociales muestran llamas de varios metros de altura que se elevan desde las ventanas en el centro del vehículo.

El incendio de un bus que dejó seis muertos e hirió a otras cinco la noche del martes cerca de Friburgo, Suiza, fue, según informes iniciales, provocado por un hombre que se prendió fuego dentro del vehículo, según las autoridades

"Una declaración de un testigo indicó que un hombre, que según la investigación era de origen suizo, subió al autobús con bolsas. En un momento dado, se roció con una sustancia inflamable y se prendió fuego", declaró Raphaël Bourquin.

"En cuanto a los motivos, no hay absolutamente ninguna prueba que sugiera que se tratara de un acto terrorista. Al contrario, la familia había denunciado su desaparición, y la investigación actual lo describe como un individuo marginado y perturbado", añadió la fiscalía, precisando que "parece que esta persona se encuentra entre los fallecidos".

Varios vídeos que circulan en redes sociales muestran llamas de varios metros de altura que se elevan desde las ventanas en el centro del vehículo.

o

Los servicios de emergencia que acudieron al lugar "se pusieron en contacto rápidamente con las personas heridas y en pánico que descendían del autobús", informó el suboficial Frédéric Papaux.

"El vehículo quedó completamente envuelto en llamas. Los bomberos realizaron las operaciones de rescate y extinción", explicó la policía cantonal.

Martial Pugin, jefe de comunicación de la policía cantonal, confirmó que "el acto deliberado es la hipótesis principal", pero especificó que "por el momento, ninguna prueba apunta a" un acto terrorista, en una entrevista con la Radio Televisión Suiza (RTS).

"No hubo otros vehículos involucrados, solo el autobús. Y este autobús se incendió. Estamos intentando determinar la causa exacta de esto", explicó el Sr. Papaux. La policía no pudo precisar cuántos pasajeros había a bordo del autobús cuando se declaró el incendio.

Según la policía, el incendio se produjo alrededor de las 18:25 (17:25 GMT) en MurtenStrasse, la calle principal de esta pequeña localidad situada a unos 20 kilómetros al oeste de Berna.

Según el Sr. Pugin, tres personas fueron hospitalizadas, dos de ellas en estado grave. La tercera "pudo regresar a su domicilio durante la noche". Otras dos personas fueron examinadas en el lugar, pero su estado no requirió hospitalización.

El autobús, que circulaba entre Düdingen (Guin en francés) y Kerzers, pertenece a PostBus, la principal empresa regional de transporte público por carretera de Suiza, cuyos icónicos vehículos amarillos son utilizados a diario por medio millón de escolares, turistas y residentes de comunidades remotas.

Temas relacionados:

Suiza

Incendio

Bus

Muertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos denuncian detenciones arbitrarias y confiscación de bienes por parte del régimen de Delcy Rodríguez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Cárcel para Sindicados - Foto Alcaldía de Medellín
Megacárcel en El Salvador

Ciudad de Colombia construye centro penitenciario inspirado en megacárcel de El Salvador de Nayib Bukele

Marco Rubio y JD Vance | Foto: EFE
Marco Rubio

¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Luis Almagro, dirigente del instituto Casla / FOTO: EFE
Luis Almagro

“Si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”: Luis Almagro sobre Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Saludo de los tenistas Arthur Rinderknech y Carlos Alcaraz. (AFP)
Carlos Alcaraz

Así reaccionó reconocido tenista cuando su rival, el número uno del mundo, en el saludo en la red le preguntó si lo había dejado ganar

Cárcel para Sindicados - Foto Alcaldía de Medellín
Megacárcel en El Salvador

Ciudad de Colombia construye centro penitenciario inspirado en megacárcel de El Salvador de Nayib Bukele

Marco Rubio y JD Vance | Foto: EFE
Marco Rubio

¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Luis Almagro, dirigente del instituto Casla / FOTO: EFE
Luis Almagro

“Si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”: Luis Almagro sobre Venezuela

Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán - Foto AFP
Azerbaiyán

"Se arrepentirán": Azerbaiyán acusa al régimen de Irán de terrorismo y amenaza con represalias tras ataques recibidos en aeropuerto y escuela

Jorge y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Operación Furia Épica - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Estados Unidos no está haciendo las tradicionales invasiones con botas en terreno, sino que está haciendo operaciones quirúrgicas": Arturo McFields sobre Operación Furia Épica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre