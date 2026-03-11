Impactantes imágenes de un bus en llamas en Suiza: al menos 6 personas murieron

El incendio de un bus que dejó seis muertos e hirió a otras cinco la noche del martes cerca de Friburgo, Suiza, fue, según informes iniciales, provocado por un hombre que se prendió fuego dentro del vehículo, según las autoridades

"Una declaración de un testigo indicó que un hombre, que según la investigación era de origen suizo, subió al autobús con bolsas. En un momento dado, se roció con una sustancia inflamable y se prendió fuego", declaró Raphaël Bourquin.

"En cuanto a los motivos, no hay absolutamente ninguna prueba que sugiera que se tratara de un acto terrorista. Al contrario, la familia había denunciado su desaparición, y la investigación actual lo describe como un individuo marginado y perturbado", añadió la fiscalía, precisando que "parece que esta persona se encuentra entre los fallecidos".

Varios vídeos que circulan en redes sociales muestran llamas de varios metros de altura que se elevan desde las ventanas en el centro del vehículo.

Los servicios de emergencia que acudieron al lugar "se pusieron en contacto rápidamente con las personas heridas y en pánico que descendían del autobús", informó el suboficial Frédéric Papaux.

"El vehículo quedó completamente envuelto en llamas. Los bomberos realizaron las operaciones de rescate y extinción", explicó la policía cantonal.

Martial Pugin, jefe de comunicación de la policía cantonal, confirmó que "el acto deliberado es la hipótesis principal", pero especificó que "por el momento, ninguna prueba apunta a" un acto terrorista, en una entrevista con la Radio Televisión Suiza (RTS).

"No hubo otros vehículos involucrados, solo el autobús. Y este autobús se incendió. Estamos intentando determinar la causa exacta de esto", explicó el Sr. Papaux. La policía no pudo precisar cuántos pasajeros había a bordo del autobús cuando se declaró el incendio.

Según la policía, el incendio se produjo alrededor de las 18:25 (17:25 GMT) en MurtenStrasse, la calle principal de esta pequeña localidad situada a unos 20 kilómetros al oeste de Berna.

Según el Sr. Pugin, tres personas fueron hospitalizadas, dos de ellas en estado grave. La tercera "pudo regresar a su domicilio durante la noche". Otras dos personas fueron examinadas en el lugar, pero su estado no requirió hospitalización.

El autobús, que circulaba entre Düdingen (Guin en francés) y Kerzers, pertenece a PostBus, la principal empresa regional de transporte público por carretera de Suiza, cuyos icónicos vehículos amarillos son utilizados a diario por medio millón de escolares, turistas y residentes de comunidades remotas.