Martes, 10 de marzo de 2026
Yulimar Rojas

Yulimar Rojas dice estar lista para volver a la cima y "demostrar quién es" en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Polonia

marzo 10, 2026
Por: Diana Pérez
Yulimar Rojas | Foto: EFE
Hasta su lesión en abril de 2024 en el talón de Aquiles izquierdo, la atleta venezolana había dominado con mucha autoridad el triple salto.

La venezolana Yulimar Rojas sin tapujos y con mucha confianza aseguró este martes que van a darse cuenta de que está en su mejor momento ahora que regresa al Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en Toruń, Polonia.

La dueña del récord mundial de salto triple ha demostrado su emoción por competir en el torneo que se disputará en Torún.

Yulimar, de 30 años, regresó a la alta competencia en 2025, tras una grave lesión que le impidió defender en los Juegos Olímpicos de París 2024 el oro ganado en Tokio 2020.

Pero ahora el panorama es distinto y Rojas afirma en una videoconferencia con periodistas organizada por World Athletics antes del Mundial Indoor, que más que ansiosa, está feliz.

Además, puntualizó en la conversación que "para todo el que cree y trabaja duro, el momento llega y es mi momento de demostrar quién soy y lo que puedo ser".

La venezolana ya ha recuperado su confianza, que es lo que considera lo más importante para volver a "tener esa conexión conmigo misma, volver a sentir que vuelo".

"Tengo al mejor psicólogo del mundo, que es mi entrenador (Iván Pedroso), a mis mejores managers, mi familia que han hecho que vuelva a creer que puedo volver a ser la misma", agregó.

Rojas también afirmó, de manera contundente, que "soy una nueva Yulimar, renacida desde las cenizas y convertida en puro fuego".

Sus objetivos son muy claros y aunque tuvo un "parón" por su lesión: "sigue estando aquí la Yulimar Rojas ambiciosa, la Yulimar Rojas que no se detiene ante nada".

Ahora para este año confía estar nuevamente en la cima tras su tiempo de "transición" que fue el 2025 en el que solo una medalla de bronce con marca de 14,76 en el Mundial de Tokio, en septiembre.

"Me quedé con esa espinita clavada (en Tokio) y ahora en Toruń siento que estoy más preparada físicamente y psicológicamente", manifestó.

La atleta venezolana sentenció que: "Hemos empezado el año con un buen pie, con 14,95 en mi primera competencia (el Campeonato Indoor de España de Clubes, en la ciudad de Valencia), y creo que es un preámbulo de lo que viene".

Rojas ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras ser plata en Río de Janeiro en 2016.

La caraqueña, de 30 años, también cuenta en su historial con un total de siente campeonatos mundiales: cuatro a cielo abierto en 2017, 2019, 2022 y 2023 y tres bajo techo en 2016, 2018 y 2022.

Yulimar también tiene a su nombre tres títulos en la Liga Diamante, todos ganados de manera consecutiva: 2021, 2022 y 2023.

Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

