Yulimar Rojas dice estar lista para volver a la cima y "demostrar quién es" en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Polonia

La venezolana Yulimar Rojas sin tapujos y con mucha confianza aseguró este martes que van a darse cuenta de que está en su mejor momento ahora que regresa al Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en Toruń, Polonia.

La dueña del récord mundial de salto triple ha demostrado su emoción por competir en el torneo que se disputará en Torún.

Yulimar, de 30 años, regresó a la alta competencia en 2025, tras una grave lesión que le impidió defender en los Juegos Olímpicos de París 2024 el oro ganado en Tokio 2020.

Pero ahora el panorama es distinto y Rojas afirma en una videoconferencia con periodistas organizada por World Athletics antes del Mundial Indoor, que más que ansiosa, está feliz.

Además, puntualizó en la conversación que "para todo el que cree y trabaja duro, el momento llega y es mi momento de demostrar quién soy y lo que puedo ser".

La venezolana ya ha recuperado su confianza, que es lo que considera lo más importante para volver a "tener esa conexión conmigo misma, volver a sentir que vuelo".

"Tengo al mejor psicólogo del mundo, que es mi entrenador (Iván Pedroso), a mis mejores managers, mi familia que han hecho que vuelva a creer que puedo volver a ser la misma", agregó.

Rojas también afirmó, de manera contundente, que "soy una nueva Yulimar, renacida desde las cenizas y convertida en puro fuego".

Sus objetivos son muy claros y aunque tuvo un "parón" por su lesión: "sigue estando aquí la Yulimar Rojas ambiciosa, la Yulimar Rojas que no se detiene ante nada".

Hasta su lesión en abril de 2024 en el talón de Aquiles izquierdo, la atleta venezolana había dominado con mucha autoridad el triple salto.

Ahora para este año confía estar nuevamente en la cima tras su tiempo de "transición" que fue el 2025 en el que solo una medalla de bronce con marca de 14,76 en el Mundial de Tokio, en septiembre.

"Me quedé con esa espinita clavada (en Tokio) y ahora en Toruń siento que estoy más preparada físicamente y psicológicamente", manifestó.

La atleta venezolana sentenció que: "Hemos empezado el año con un buen pie, con 14,95 en mi primera competencia (el Campeonato Indoor de España de Clubes, en la ciudad de Valencia), y creo que es un preámbulo de lo que viene".

VEA TAMBIÉN El Real Madrid anunció que la intervención quirúrgica del brasileño Rodrygo fue todo un "éxito" o

Rojas ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras ser plata en Río de Janeiro en 2016.

La caraqueña, de 30 años, también cuenta en su historial con un total de siente campeonatos mundiales: cuatro a cielo abierto en 2017, 2019, 2022 y 2023 y tres bajo techo en 2016, 2018 y 2022.

Yulimar también tiene a su nombre tres títulos en la Liga Diamante, todos ganados de manera consecutiva: 2021, 2022 y 2023.