Venezolanos denuncian detenciones arbitrarias y confiscación de bienes por parte del régimen de Delcy Rodríguez

Un grupo autodenominado “Inocentes Presos” ha denunciado públicamente detenciones arbitrarias ejecutadas por el régimen de Delcy Rodríguez con el presunto objetivo de confiscar sus bienes.

Según los testimonios, estas personas enfrentan diversas acusaciones, pero todas comparten un cargo común: asociación para delinquir.

Defensores de derechos humanos señalan que este delito ha sido utilizado sistemáticamente para vincular a ciudadanos con supuestas tramas criminales o políticas.

Organizaciones humanitarias internacionales han advertido que, bajo el régimen de Maduro, el sistema judicial venezolano se ha transformado en una estructura de persecución y despojo.

VEA TAMBIÉN Petroleras Chevron y Shell estarían progresando en acuerdos para aumentar la producción de petróleo en Venezuela o

Los familiares de las víctimas decidieron romper el silencio para exigir justicia, la liberación de los detenidos y la recuperación de sus bienes. Aunque inicialmente se registraron 400 casos, las estimaciones actuales indican que la cifra supera las 5.000 víctimas.

"A medida que fuimos avanzando, nos hemos encontrado con más de 5.000 casos de personas inocentes que no tienen nada que ver con política, ni siquiera son de oposición ni son del PCV, pero son personas que en algún momento tuvieron algunas pertenencias, dueños de fincas, dueños de empresas o cualquier persona que tenía dinero", explicaron los denunciantes.

Según los testimonios, estas personas fueron "sembradas" con droga, armamento o municiones, o se les imputaron cargos como terrorismo e incitación al odio, con el aparente propósito de apropiarse de sus propiedades.