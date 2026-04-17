Díaz-Canel acorralado: el régimen de Cuba aprueba estatus migratorio específico para que su diáspora invierta en la isla

Este jueves, el régimen cubano aprobó un estatus migratorio específico para los cubanos residentes en el exterior que soliciten invertir en la isla, un mes después de abrir esta posibilidad a su diáspora.

VEA TAMBIÉN ¿Está cerca de caer el régimen de Cuba? La dictadura responde ante posibles planes militares de Trump o

El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez‑Oliva, ya había anunciado dicha iniciativa el pasado 16 de marzo.

"Los cubanos residentes en el exterior y sus descendientes, especialmente la comunidad en Estados Unidos, podrán invertir y manejar empresas en múltiples sectores de la economía de la isla, incluido el bancario", sostuvo la cartera de la dictadura cubana en aquel momento.

El decreto del régimen que hoy controla el sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel, establece las condiciones migratorias de "Inversores y de Negocios" para los "ciudadanos cubanos residentes en el exterior que lo soliciten y participen en el modelo económico cubano".

De momento, la dictadura cubana se encuentra bajo la presión del Gobierno de los Estados Unidos.

Recientemente, el presidente Donald Trump sugirió que su gobierno podría centrarse en Cuba una vez concluida su tarea militar contra el régimen de Irán.

El mandatario de la unión americana, en ese orden de ideas, ha reiterado que la isla caribeña es una “nación en colapso”.

En la actualidad, Cuba se divide entre apagones y represión. De hecho, la cifra de presos políticos en la nación ha alcanzado una marca histórica: 1.250.

Cuba lleva 67 años bajo un sistema dictatorial, contabilizados desde el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 hasta el año actual (2026).