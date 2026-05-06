Jorge Rodríguez provoca indignación al minimizar la situación de los presos políticos en Venezuela y defiende la amnistía otorgada por el régimen

El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, generó indignación al pronunciarse de manera irónica sobre la situación de los presos políticos que permanecen detenidos en el país.

Sus declaraciones se producen mientras el Foro Penal reporta que 454 personas continúan encarceladas por razones políticas, incluyendo una menor de 16 años y 186 militares.

"Decir que todavía hay mucha gente presa por pensar distinto, puede ser cierto. Si hay un empleado de una alcaldía que es un corrupto, piensa distinto a la gente decente, porque la gente decente no se robaría la plata de la alcaldía", afirmó Rodríguez.

Rodríguez planteó incluso la posibilidad de revisar públicamente los casos de quienes no fueron incluidos en la amnistía parcial. "Si quieren mostramos las listas, uno por uno, nombre por nombre. Lo podemos hacer con muchísimo gusto", declaró.

Al respecto, el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz cuestionó duramente estas afirmaciones durante una entrevista para NTN24.

"En Venezuela se ha criminalizado no solamente la disidencia política, sino también a cualquier persona percibida como disidente. Por eso hay tantos periodistas, defensores de derechos humanos, niños, niñas, personas de tercera edad y familiares que han sido perseguidos", señaló.

Díaz enfatizó que ninguno de los supuestos delitos ha sido demostrado en un tribunal independiente con derecho a la defensa.

"No existe un solo juez de carrera en Venezuela que haya ganado un concurso de oposición para ganarse su puesto. Los jueces son puestos a dedo, fichas del partido, personas con cargo temporal", explicó.