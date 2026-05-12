Ante el interés del Newcastle, el Sporting de Lisboa solo dejaría ir al colombiano Luis Javier Suárez solo bajo esta condición

Se aproxima el fin de la temporada en el fútbol europeo y varios equipos del viejo continente comienzan a pensar en los refuerzos que podrían sumar durante el mercado de fichajes de verano; aunque las miradas del mundo están puestas en el Mundial, pese a eso los equipos no dejan de lado sus objetivos para la próxima campaña.

En ese sentido, uno de los jugadores colombianos que ha comenzado a despertar interés es el delantero Luis Javier Suárez, quien goza de un buen momento con el Sporting de Lisboa.

El atacante samario que arribó a Portugal a mediados del año 2025 se ha convertido en una de las figuras del conjunto portugués, con el que ha tenido destacadas actuaciones durante esta temporada.

Los números de Suárez en Portugal

Desde su arribo al fútbol de Portugal, Luis Javier Suárez ha disputado un total de 48 partidos y marcado 34 goles y ha hecho 8 asistencias, todo esto durante las diferentes competencias que ha afrontado con el Sporting de Lisboa.

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Actuaciones que han sido calificadas con una puntuación de 7.29, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore, un rendimiento que ha sido premiado con convocatoria a la selección Colombia, con la cual también ha tenido presentaciones destacadas.

Estadísticas que, según la prensa portuguesa habrían despertado el interés del Newcastle de Inglaterra, escuadra que tendría dentro de sus planes fichar al colombiano la próxima temporada.

La condición del Sporting de Lisboa a los equipos interesados por Luis Javier Suárez

De acuerdo con el diario Record de Portugal, el conjunto inglés “ya ha pasado de las consultas a las gestiones concretas” por el atacante samario.

Pese al ferviente interés de las 'Urracas' por Lucho, el Sporting de Lisboa habría dado a conocer la condición bajo la cual dejaría ir al futbolista colombiano de su plantel.

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Según la información compartida por AS Colombia, los ‘Leones’ le habrían notificado tanto al conjunto inglés como a aquellos clubes interesados en Luis Javier Suárez que la única manera de que el delantero deje sus filas es si se paga la rescisión de contrato, la cual está fijada en 80 millones de euros.

Esto teniendo en cuenta que el futbolista cafetero cuenta con contrato vigente hasta junio de 2030 y que el club no lo considera como una de sus piezas fundamentales durante el vigente proceso del equipo.