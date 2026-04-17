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Viernes, 17 de abril de 2026
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Hugo Carvajal

Lo que se sabe sobre el aplazamiento de la sentencia en Estados Unidos del exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, ‘El Pollo’ Carvajal

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez en Venezuela - AFP
Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez en Venezuela - AFP
En junio pasado, el exfuncionario del fallecido Hugo Chávez se declaró culpable de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos y otros delitos.

El jueves 16 de abril, el tribunal que lleva el caso contra Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez en Venezuela, aplazó la sentencia por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

Una fuente judicial indicó que la sentencia contra Carvajal fue suspendida de manera indefinida, aunque no especificó los motivos de la determinación.

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En junio pasado, el exjefe de inteligencia del fallecido Hugo Chávez se declaró culpable de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos, participación en narcoterrorismo en nombre de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y delitos relacionados con armas.

Dichos cargos se derivan del mismo caso por el que procesan al sucesor de Chávez, el hoy capturado dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue arrestado a principios de este año durante una operación militar de Washington en Caracas.

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Según reportes, el exjefe chavista envió una carta al presidente Donald Trump en la que ofreció colaborar con la justicia y dar “detalles” contra Maduro.

Bajo el alias de "El Pollo", Hugo Carvajal fue muy cercano a Chávez, pero fue marginado gradualmente del poder por Maduro.

Inicialmente se refugió en República Dominicana y posteriormente en España. Durante ese tiempo, se sometió a varias cirugías estéticas para modificar su apariencia y usaba habitualmente bigotes, barbas y pelucas postizas.

Aunque cambiaba de escondite cada tres meses y se aseguraba de no salir nunca en público, fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 2023.

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