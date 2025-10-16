Informe final reveló causa de la implosión del sumergible Titán que se dirigía a zona donde se encuentran hundidos los restos del Titanic

Un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) concluyó que una aparente ingeniería defectuosa causó la implosión del sumergible Titán, que a mediados de 2023 acabó con la vida de cinco personas que viajaban hacia los restos del Titanic.

Se trata del informe final de la NTSB sobre la falla del casco de la embarcación en el Atlántico Norte, la cual sufrió una implosión catastrófica mientras descendía hacia los restos del famoso transatlántico en junio de 2023.

El documento fue publicado el miércoles 15 de octubre y señala que la ingeniería defectuosa del Titán, de la compañía OceanGate, “resultó en la construcción de un casco de presión de material compuesto de fibra de carbono que contenía múltiples anomalías y no cumplía con los requisitos necesarios de resistencia y durabilidad”.

Asimismo, apuntó que la compañía propietaria del sumergible no realizó pruebas adecuadas y desconocía su verdadera durabilidad.

Por otro lado, se indicó que el sumergible se habría podido localizar antes si OceanGate hubiese seguido las directrices estándar de respuesta a emergencias, permitiendo ahorrar “tiempo y recursos, aunque el rescate no fue posible en este caso”.

El reciente informe de la NTSB coincide con el de la Guardia Costera publicado en agosto, el cual describió la implosión del Titán como evitable. En dicho expediente se determinó que los procedimientos de seguridad de los involucrados presentaban “graves deficiencias” y encontró “disparidades evidentes”.

Entre las víctimas figuraban el fundador y CEO de OceanGate, Stockton Rush; el empresario Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman Dawood; el empresario Hamish Harding, y el buzo francés Paul-Henri Nargeolet.

La compañía radicada en Estados Unidos envió al pequeño sumergible junto con su tripulación a observar, de manera turística, los restos del histórico Titanic en el océano Atlántico.