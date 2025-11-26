NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El experto en política internacional, Dr. Lajos Szászdi León-Borja, habló en El Informativo de NTN24.

La reciente demostración militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el Caribe, con un B-52, marca un nuevo capítulo en la Operación Lanza del Sur.

Este ejercicio táctico se realiza en el marco de un esfuerzo conjunto para combatir el narcoterrorismo y la influencia del régimen de Nicolás Maduro en la región. El despliegue de recursos incluye no solo el bombardero B-52, sino también aviones F/A-18 y unidades de alerta temprana E-2D, lo que resalta la capacidad ofensiva de Estados Unidos.

El liderazgo de esta operación recae sobre el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. La figura de Caine, aunque conocida en los círculos militares, es menos familiar para el público en general. Caine, que cuenta con una destacada trayectoria como piloto de F-16 y experto en seguridad nacional, ha sido designado por el presidente Donald Trump para encabezar estos esfuerzos en el Caribe.

El experto en política internacional, Dr. Lajos Szászdi León-Borja, habló en El Informativo de NTN24 y explicó que la presencia de Caine refleja la importancia que Estados Unidos otorga a esta operación.

Según él, Caine es un general preparado para coordinar operaciones militares diversas, que incluyen aviones tripulados, no tripulados, y ataques cibernéticos, lo cual podría incluir una intervención militar directa en Venezuela.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Migrantes en la frontera entre Chile y Perú - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

"Perú no puede aceptar eso, es una provocación": analista tras anuncio del candidato chileno José Antonio Kast de expulsar al país vecino a migrantes venezolanos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Péntagono

Secretario de Guerra Hegseth asegura que el Ejército de EE. UU. tiene "nuevas opciones" para perseguir al Cartel de los Soles liderado por Maduro

Tragedia en España por enormes inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana - Foto AFP
España

España conmemora el primer aniversario de mortíferas inundaciones que dejaron 237 muertos, la mayoría en Valencia

El expresidente colombiano Andrés Pastrana participó, junto con los también exmandatarios Luis Alberto Lacalle, Federico Franco, e Hipólito Mejía, en el décimo Diálogo Presidencial del Grupo Idea. (EFE)
Andrés Pastrana

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Prostitución en Medellín (EFE)
Trata de personas

Desmantelan red de trata de mujeres y niñas indígenas en la frontera entre Colombia y Venezuela

Volcán | Foto Earth Observatory - NASA
Marte

La NASA fotografía un volcán de Latinoamérica y descubre que es un “gemelo” del Marte primitivo

Pete Hegseth/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Péntagono

Secretario de Guerra Hegseth asegura que el Ejército de EE. UU. tiene "nuevas opciones" para perseguir al Cartel de los Soles liderado por Maduro

Telaraña descubierta en Grecia - AFP
Animales

Impresionante telaraña con 111.000 arañas fue descubierta en una gruta en Grecia

Brad Pitt y Angelina Jolie
Angelina Jolie

La razón vinculada al vino por la que Brad Pitt reclama 35 millones de dólares a Angelina Jolie tras su divorcio

Tragedia en España por enormes inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana - Foto AFP
España

España conmemora el primer aniversario de mortíferas inundaciones que dejaron 237 muertos, la mayoría en Valencia

Rinoceronte blanco - AFP
Animales

Así se ve el rinoceronte blanco que nació en un zoológico de España: "Esperanza para esta especie en peligro de extinción"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre