La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

La reciente demostración militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el Caribe, con un B-52, marca un nuevo capítulo en la Operación Lanza del Sur.

Este ejercicio táctico se realiza en el marco de un esfuerzo conjunto para combatir el narcoterrorismo y la influencia del régimen de Nicolás Maduro en la región. El despliegue de recursos incluye no solo el bombardero B-52, sino también aviones F/A-18 y unidades de alerta temprana E-2D, lo que resalta la capacidad ofensiva de Estados Unidos.

El liderazgo de esta operación recae sobre el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. La figura de Caine, aunque conocida en los círculos militares, es menos familiar para el público en general. Caine, que cuenta con una destacada trayectoria como piloto de F-16 y experto en seguridad nacional, ha sido designado por el presidente Donald Trump para encabezar estos esfuerzos en el Caribe.

El experto en política internacional, Dr. Lajos Szászdi León-Borja, habló en El Informativo de NTN24 y explicó que la presencia de Caine refleja la importancia que Estados Unidos otorga a esta operación.

Según él, Caine es un general preparado para coordinar operaciones militares diversas, que incluyen aviones tripulados, no tripulados, y ataques cibernéticos, lo cual podría incluir una intervención militar directa en Venezuela.