NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
María Corina Machado

“El premio Nobel de Paz de María Corina Machado se ha convertido en un golpe letal a la dictadura de Maduro”: dirigente político venezolano

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Omar González aseveró además que Venezuela era un país muy próspero hasta la llegada del socialismo del siglo XXI.

Corina Parisca, madre de María Corina Machado ya está en Oslo. Sin embargo, dijo no saber si su hija logrará llegar a la ceremonia de premiación. Su llegada coincidió con la del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien le manifestó, que acompañar a la líder política a recibir el premio Nobel de Paz es este miércoles 10 de diciembre un "deber moral".

o

El Instituto del Nobel confirmó que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre y está prevista una conferencia de prensa con la premiada en el Instituto del Nobel.

Omar González, dirigente político venezolano, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de este premio Nobel de Paz y aseguró: “El premio Nobel de Paz de María Corina Machado se ha convertido en un golpe letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro, el mundo reconoce la importancia de este galardón y desde luego el coraje, la inteligencia y la capacidad de la líder política”.

“El mensaje como lo ha dicho la propia María Corina Machado es un reconocimiento a la resiliencia y a la lucha del pueblo venezolano por alcanzar su libertad, es un país que ha sido destruido y saqueado por un régimen que llegó hace 27 años con promesas de igualdad y prosperidad y lo que hicieron fue saquearlo. Venezuela era un país próspero hasta la llegada del socialismo del siglo XXI”, complementó.

"El premio Nobel de Paz de María Corina Machado se ha convertido en un golpe letal a la dictadura de Maduro": dirigente político venezolano

Sean Combs | Foto AFP
Diddy Combs

Netflix desafía a “Diddy” Combs: estrena documental pese a las amenazas legales del magnate encarcelado y revelan imágenes exclusivas previas al arresto

Policía se enfrenta a ladrones en Bogotá / FOTO: Captura de video
Bogotá

Revelan video del momento en que un policía abrió fuego contra los delincuentes que robaron y asesinaron a un creador de contenido en Bogotá

El presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. (AFP)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar desplegado por Estados Unidos en el Caribe": presidente de Brasil hace llamado a Trump

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

