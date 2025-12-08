“El premio Nobel de Paz de María Corina Machado se ha convertido en un golpe letal a la dictadura de Maduro”: dirigente político venezolano

Corina Parisca, madre de María Corina Machado ya está en Oslo. Sin embargo, dijo no saber si su hija logrará llegar a la ceremonia de premiación. Su llegada coincidió con la del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien le manifestó, que acompañar a la líder política a recibir el premio Nobel de Paz es este miércoles 10 de diciembre un "deber moral".

El Instituto del Nobel confirmó que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre y está prevista una conferencia de prensa con la premiada en el Instituto del Nobel.

Omar González, dirigente político venezolano, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de este premio Nobel de Paz y aseguró: “El premio Nobel de Paz de María Corina Machado se ha convertido en un golpe letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro, el mundo reconoce la importancia de este galardón y desde luego el coraje, la inteligencia y la capacidad de la líder política”.

“El mensaje como lo ha dicho la propia María Corina Machado es un reconocimiento a la resiliencia y a la lucha del pueblo venezolano por alcanzar su libertad, es un país que ha sido destruido y saqueado por un régimen que llegó hace 27 años con promesas de igualdad y prosperidad y lo que hicieron fue saquearlo. Venezuela era un país próspero hasta la llegada del socialismo del siglo XXI”, complementó.