NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Fútbol colombiano

La drástica solicitud que aceptó la Dimayor de un equipo con 35 años de historia en el fútbol colombiano

diciembre 11, 2025
Por: Diana Pérez
Partido del fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
El equipo fundado en diciembre de 1990, consiguió debutar un año después en la segunda división y solo hasta 1992 logró su ascenso a primera.

Este jueves, la Asamblea de la Dimayor puso fin a una historia de más de 35 años en el fútbol colombiano al aprobar la solicitud de un club de primera división para cambiar su nombre y sede.

El club Atlético Huila había solicitado a la Dimayor cambiar de sede al municipio Yumbo, en el Valle del Cauca.

El pedido se hizo por las dificultades para disputar partidos en Neiva, por lo que el ente regulador del fútbol en Colombia aceptó la solicitud.

En octubre, el club disputó su último partido en el Guillermo Plazar Alcid en Neiva tras tener que cerrar el recinto por estar en condiciones para acoger partidos.

Por lo tanto, para terminar el Torneo del ascenso, el conjunto ‘opita’ tuvo disputar los partidos en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué.

Por su parte, el club afirmó por medio de un comunicado que: “Como se comunicó desde un inicio, esta no ha sido una decisión sencilla y la directiva es muy consciente del impacto que supone para la ciudad de Neiva y para una afición que ha apoyado incondicionalmente al equipo”.

“Sin embargo, ha sido una decisión tomada desde la responsabilidad, con el fin de que el proyecto deportivo sea viable y sostenible en el tiempo, garantizando su continuidad y el desarrollo de todas las divisiones en las mejores condiciones”, añade el escrito.

Durante la asamblea, la Dimayor también aprobó el cambio de nombre del club, despidiéndose de más de 35 años de tradición.

El equipo pasara de llamarse Atlético Huila a ser conocido como Yumbo del Valle, así lo informó el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz.

El cambió tanto de nombre como de sede no ha sido bien recibido por los hinchas que afirman que se está borrando la historia del club.

“Hoy la Dimayor decretó la muerte del Atlético Huila”, “Acaban de matar al Atlético Huila”, “Están matando el futbol colombiano”, “Ha dejado de existir un club de tradición para el fútbol colombiano”, son algunos de los comentarios.

Desde ese momento Atlético Huila ha estado en primera y segunda división, de manera ininterrumpida en la A desde 1998 hasta 2019.

En 2023, descendió nuevamente ese año y desde entonces permanece en la B, intentado ascender a primera división.

Atlético Huila logró ser subcampeón de la Liga colombiana en dos ocasiones: 2007 tras perder con Nacional y en 2009 luego de caer ante Independiente Medellín.

