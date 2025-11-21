NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
Selección Colombia Femenina

Con un par de novedades, esta es la lista de convocadas para la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

noviembre 21, 2025
Por: Natalya Baquero González
En su último juego de este 2025 por las eliminatorias mundialistas, las cafeteras buscarán terminar en la parte alta de la tabla del certamen.

Con un par de novedades, este viernes la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 23 jugadoras elegidas por el técnico Ángelo Marsigilia para la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, jornada en la que la selección Colombia se medirá ante su similar de Bolivia en La Paz.

Dentro de la convocatoria se destaca el regreso de la lateral izquierda Manuela Vanegas, una de las futbolistas fundamentales dentro del esquema táctico del entrenador. La defensora vuelve a recibir el llamado a la Tricolor tras superar una lesión que la mantuvo fuera de las canchas varios meses.

Otra de las jugadoras que ha sido parte del proceso de Marsiglia y que retorna a la Tricolor es la centrocampista Gabriela Rodríguez, del Cruzeiro de Brasil, quien vuelve a aportarle dinamismo en el mediocampo al equipo.

Situación similar pasa con la también defensora Liz Katherine Osorio, quien en la pasada doble fecha de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2027 no fue incluida dentro de la lista.

Entre tanto, dentro de las grandes ausentes, nuevamente se encuentra la referente histórica de la selección Colombia, Catalina Usme, quien en esta ocasión tampoco fue tenida en cuenta dentro de las elegidas del técnico Ángelo Marsiglia.

o

Esto se debería a una decisión técnica, teniendo el recambio generacional que busca el estratega al mando de la Tricolor.

Aparte de Usme, tampoco fueron convocadas en esta oportunidad la delantera Manuela Pavi y las defensoras Daniela Caracas y Kelly Caicedo.

Asimismo, la Federación Colombiana de Fútbol indicó que las futbolistas elegidas para el juego ante La Verde se comenzarán a concentrar a partir del sábado 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, lugar donde adelantarán trabajos de preparación durante toda la semana. Esto con la finalidad de que el equipo se acople a la altura.

De igual manera, la FCF dejó claro que el 27 de noviembre se desplazarán hacia La Paz, sede del encuentro ante Bolivia.

Durante la tercera jornada de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, la selección Colombia espera sumar de a tres y mantener su invicto en la competencia que por el momento las mantiene como líder de la competencia con 6 unidades, puntaje que alcanzó luego de vencer a sus similares Perú y Ecuador.

¿Cuándo juega la Tricolor por las clasificatorias mundialistas?

Colombia se enfrentará el próximo viernes 28 de noviembre ante Bolivia en La Paz, a partir de las 5:00 p.m. hora local. Un encuentro que usted podrá disfrutar por la señal abierta y la app del Canal RCN.

