Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

La Policía del Perú lo volvió a hacer: lograron detener a delincuentes usando disfraces en la noche de Halloween, una práctica que le ha dado resultados a las autoridades del país en varias ocasiones.

Los agentes llegaron hasta la zona de Santiago de Surco, en el área metropolitana de Lima, en un operativo para dar con miembros de la temida banda conocida como “Los Diabólicos de Malambito”, dedicada principalmente al microtráfico de estupefacientes.

VEA TAMBIÉN Policías peruanos se disfrazaron de 'Los Vengadores' para capturar a traficantes de droga o

Además de los uniformados, un inesperado personaje hizo parte del operativo: Spider-Man. El disfraz del reconocido superhéroe de Marvel sirvió de distracción en plena víspera de Halloween para dar con la guarida de los delincuentes.

Además del hombre araña, otro de los agentes se disfrazó de uno de los personajes de la serie española "La casa de papel", cuyos personajes utilizaban máscaras con el rostro del pintor Salvador Dalí.

El operativo dio frutos y se logró la captura de tres presuntos delincuentes y miles de dosis de droga que estaba siendo camuflada en dulces para Halloween.

"En labores propias de su especialidad, agentes del Escuadrón Verde – Terna Sur 1 desarticularon a la banda criminal “Los Diabólicos de Malambito”, dedicada a la microcomercialización de droga", señaló la cuenta oficial de la Policía del Perú en X.

"Se intervino a tres presuntos integrantes, incautándoles 2100 envoltorios de PBC y dinero presuntamente producto del ilícito. Los detenidos fueron puestos a disposición de Depincri Surco para las diligencias de ley", añadió.

Las autoridades peruanas han utilizado los disfraces como táctica para camuflarse entre los delincuentes.

En 2024 un agente disfrazado del popular personaje de navidad El Grinch, capturó a una banda dedicada al microtráfico de drogas en un operativo realizado el fin de semana al sur de Lima.

Según la autoridad, entre los detenidos figura 'la reina del sur', una mujer que dirigía una pandilla de narcotraficantes.

En 2022, policías se disfrazaron de los personajes de los cómics de ‘Los Vengadores’ para un importante operativo antidroga.

El hecho ocurrió en Lima, donde varios uniformados de la Policía de la capital usaron los trajes de los superhéroes para realizar el allanamiento a una vivienda que funcionaba como centro de distribución de drogas.

Spiderman, Capitán América, Thor y la Viuda Negra llegaron hasta un barrio en San Juan de Lurigancho en una operación bajo el nombre de “Marvel”.