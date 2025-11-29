NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Dua Lipa

Así suena la versión de ‘Antología’ de Shakira que Dua Lipa interpretó en su concierto en Colombia

noviembre 29, 2025
Por: Miguel Pedreros
A la izquierda, la cantante Dua Lipa, a la derecha, la cantante colombiana, Shakira-Foto: EFE
A la izquierda, la cantante Dua Lipa, a la derecha, la cantante colombiana, Shakira-Foto: EFE
La cantante interpretó uno de los éxitos más queridos de la carrera de Shakira.

Luego de una alta expectativa en medio de su exitosa gira ‘Radical Optimism Tour’, la cantante y compositora británica Dua Lipa se presentó ante miles de asistentes en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde sorprendió con un cover de un clásico de Shakira.

Cabe mencionar que Dua Lipa ha rendido homenaje a canciones y artistas locales del país en el que se presenta, como fue el caso de Argentina, donde interpretó el clásico ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo. En Chile, la compositora rindió homenaje a ‘Tu Falta de Querer’ de Mon Laferte, mientras que, en Lima, Perú sorprendió con una versión de ‘Cariñito’.

Como apuntaban varios rumores, Dua Lipa sorprendió al público bogotano al interpretar uno de los clásicos más inolvidables de la colombiana Shakira: ‘Antología’.

Antes de iniciar con su interpretación, la cantante mencionó que admira a Shakira por su evolución a través del tiempo y por la forma en que ha tocado los corazones de millones.

o

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Esto es ‘Antología’”, dijo Dua Lipa ante la euforia de sus fanáticos.

Un detalle que sorprendió a muchos fue la forma en que Dua Lipa interpretó la canción, con el sentimiento que requiere su letra y la exigencia vocal que exige su composición musical, además de su buen manejo del español.

Luego de esta intervención, en redes no tardó en viralizarse varios clips del emotivo momento y muchos aplauden la forma en que Dua Lipa busca conectar con sus fanáticos en cada territorio que visita.

‘Antología’ es una de las canciones más importantes de la historia musical de Shakira: fue estrenada en el año 1995 como parte del disco ‘Pies descalzos’ y se convirtió en un verdadero éxito en Colombia.

o

Su popularidad ha sido tan grande que es considerada una de las baladas pop más importantes de la música latina de los años 90 puesto que alcanzó importantes posiciones en países como Venezuela, México y Ecuador.

Temas relacionados:

Dua Lipa

Shakira

Canción de Shakira

Concierto

Gira musical

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Entretenimiento

Ver más
Udo Kier - Foto AFP
Cine

Fallece actor insignia del terror recordado por alimentarse solo de ensalada y agua durante una semana para interpretar a Drácula

La cantante estadounidense Katy Perry - AFP
Katy Perry

Lluvia de críticas a Katy Perry por arrojar su pastel de cumpleaños al suelo: sus bailarines tuvieron que comer del piso

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 / Asistentes en el Parque Centenario 27 de Febrero (México) - Fotos: EFE / X
Fátima Bosch

Así retumbó un estadio de béisbol en México cuando anunciaron que Fátima Bosch se había coronado como la nueva Miss Universo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Udo Kier - Foto AFP
Cine

Fallece actor insignia del terror recordado por alimentarse solo de ensalada y agua durante una semana para interpretar a Drácula

Neymar | Foto: AFP
Neymar

Neymar se emocionó hasta las lágrimas luego del agónico triunfo de Santos ante Palmeiras que lo salva del descenso

Portaaviones USS Gerald Ford entra al Caribe
Despliegue militar

El grupo de ataque del imponente portaviones Gerald R. Ford ingresa al mar Caribe para sumarse a la operación Lanza del Sur

Boletas / FOTO: EFE
Evento

Contra los revendedores: Reino Unido presenta ley para que la reventa de entradas no cueste más del valor original

Fuerzas Armadas

"Es un adiestramiento improvisado": exoficial de inteligencia sobre ejercicios de defensa ordenados por Nicolás Maduro

Conmemoración al 40 aniversario de la toma del Palacio de Justicia | Foto: AFP
Palacio de Justicia

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar

"EE.UU. le está diciendo al régimen que se le agotan las posibilidades de llegar a un acuerdo": analista tras sobrevuelos de patrullaje cerca de las costas venezolanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre