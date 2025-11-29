Así suena la versión de ‘Antología’ de Shakira que Dua Lipa interpretó en su concierto en Colombia

Luego de una alta expectativa en medio de su exitosa gira ‘Radical Optimism Tour’, la cantante y compositora británica Dua Lipa se presentó ante miles de asistentes en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde sorprendió con un cover de un clásico de Shakira.

Cabe mencionar que Dua Lipa ha rendido homenaje a canciones y artistas locales del país en el que se presenta, como fue el caso de Argentina, donde interpretó el clásico ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo. En Chile, la compositora rindió homenaje a ‘Tu Falta de Querer’ de Mon Laferte, mientras que, en Lima, Perú sorprendió con una versión de ‘Cariñito’.

Como apuntaban varios rumores, Dua Lipa sorprendió al público bogotano al interpretar uno de los clásicos más inolvidables de la colombiana Shakira: ‘Antología’.

Antes de iniciar con su interpretación, la cantante mencionó que admira a Shakira por su evolución a través del tiempo y por la forma en que ha tocado los corazones de millones.

VEA TAMBIÉN Dua Lipa interpretaría éxito de Shakira durante concierto en Bogotá: esta sería la canción o

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Esto es ‘Antología’”, dijo Dua Lipa ante la euforia de sus fanáticos.

Un detalle que sorprendió a muchos fue la forma en que Dua Lipa interpretó la canción, con el sentimiento que requiere su letra y la exigencia vocal que exige su composición musical, además de su buen manejo del español.

Luego de esta intervención, en redes no tardó en viralizarse varios clips del emotivo momento y muchos aplauden la forma en que Dua Lipa busca conectar con sus fanáticos en cada territorio que visita.

‘Antología’ es una de las canciones más importantes de la historia musical de Shakira: fue estrenada en el año 1995 como parte del disco ‘Pies descalzos’ y se convirtió en un verdadero éxito en Colombia.

VEA TAMBIÉN Shakira anuncia el país latinoamericano en el que ofrecerá los primeros conciertos de su gira en 2026 o

Su popularidad ha sido tan grande que es considerada una de las baladas pop más importantes de la música latina de los años 90 puesto que alcanzó importantes posiciones en países como Venezuela, México y Ecuador.