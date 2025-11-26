NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Eric Rojo, coronel retirado de Estados Unidos, habló en El Informativo USA de NTN24.

Una grave situación de seguridad se registró este miércoles 26 de noviembre en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca, donde dos soldados de la Guardia Nacional fueron víctimas de un ataque con disparos.

El tiroteo se registró en Farragut Square, en donde las autoridades hicieron presencia rápidamente y lograron localizar y poner bajo custodia al presunto tirador.

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC, ordenado por Trump, se produjo el 11 de agosto de este año. Han pasado poco más de cuatro meses. La Casa Blanca aseguró entonces que el objetivo de este operativo era ayudar al Departamento de Policía Metropolitana en una iniciativa a nivel de toda la ciudad para abordar el crimen.

Eric Rojo, coronel retirado de Estados Unidos, habló en El Informativo USA de NTN24.

El analista señaló que "Washington, actualmente, es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local. Siempre ha sido desde que se les dio la semi-independencia a la ciudad”.

“Realmente es muy difícil especular cuál es su motivación. No creo que sea terrorista. Lo más probable es que sea un lobo solitario que se quiso hacer famoso”, aseguró.

Temas relacionados:

Washington

Guardia Nacional

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Migrantes en la frontera entre Chile y Perú - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

"Perú no puede aceptar eso, es una provocación": analista tras anuncio del candidato chileno José Antonio Kast de expulsar al país vecino a migrantes venezolanos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Más de Actualidad

Ver más
Fuerza terrestre de Ecuador. (EFE)
Ecuador

¿Cómo se explican las situaciones de violencia que azotan a Ecuador?

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a Petro por mensaje en el que responsabilizó a Marco Rubio de su inclusión en lista Clinton y en el que comparó caso con pérdida de Panamá

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fuerza terrestre de Ecuador. (EFE)
Ecuador

¿Cómo se explican las situaciones de violencia que azotan a Ecuador?

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a Petro por mensaje en el que responsabilizó a Marco Rubio de su inclusión en lista Clinton y en el que comparó caso con pérdida de Panamá

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

Espacio aéreo en Países Bajos / FOTO: Captura de pantalla
Vuelos

Tráfico aéreo en otro país fue suspendido el mismo día que el espacio aéreo en Venezuela empezó a quedar vacío por advertencia de EE.UU.

Uruguay vs. Colombia | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Jugadores de selección sudamericana clasificada al Mundial estarían pidiendo la salida de su técnico

Foto referencia | Canva
Fútbol europeo

Conmoción en el fútbol europeo: jugadores se enteran que su entrenador falleció en pleno partido

El productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee - AFP
Daddy Yankee

Tras su reciente colaboración, Bizarrap y Daddy Yankee ahora compartirán escenario: "Vamos a tener un show espectacular"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre