"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Una grave situación de seguridad se registró este miércoles 26 de noviembre en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca, donde dos soldados de la Guardia Nacional fueron víctimas de un ataque con disparos.

El tiroteo se registró en Farragut Square, en donde las autoridades hicieron presencia rápidamente y lograron localizar y poner bajo custodia al presunto tirador.

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC, ordenado por Trump, se produjo el 11 de agosto de este año. Han pasado poco más de cuatro meses. La Casa Blanca aseguró entonces que el objetivo de este operativo era ayudar al Departamento de Policía Metropolitana en una iniciativa a nivel de toda la ciudad para abordar el crimen.

Eric Rojo, coronel retirado de Estados Unidos, habló en El Informativo USA de NTN24.

El analista señaló que "Washington, actualmente, es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local. Siempre ha sido desde que se les dio la semi-independencia a la ciudad”.

“Realmente es muy difícil especular cuál es su motivación. No creo que sea terrorista. Lo más probable es que sea un lobo solitario que se quiso hacer famoso”, aseguró.