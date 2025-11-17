NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Nigeria

Polémica en el fútbol africano: DT de Nigeria denuncia que el Congo "hizo vudú" en la tanda de penaltis para meterse en el repechaje

Por: Nucho Martínez
Una vez transcurrido dicho trámite, el estratega denunció que un miembro del equipo congoleño "practicó vudú" para que los nigerianos perdieran desde los 12 pasos.

El director técnico de la Selección de fútbol de Nigeria, Eric Chelle, se mostró bastante inconforme tras la derrota de las ‘Súper Águilas’ el domingo contra la República Democrática del Congo.

Una vez transcurrido dicho trámite, el estratega denunció que un miembro del equipo congoleño practicó “vudú” para que los nigerianos perdieran desde los 12 pasos.

“Durante los penales, el tipo del Congo hizo vudú, todo el tiempo, por eso estaba enojado con él”, explicó a la prensa Chelle.

“Hacía así con agua o no sé qué”, detalló el entrenador del conjunto que habitualmente viste de verde, mientras agitaba sus manos en el aire.

Con este resultado, Nigeria se quedó sin repechaje, mientras la República Democrática del Congo buscará meterse en el Mundial haciendo antes la tarea en la repesca.

32 selecciones de 48 ya están clasificadas al Mundial de 2026 que se celebrará en Norteamérica, puntualmente en México, Estados Unidos y Canadá.

Estos son los combinados nacionales que desde ya dicen “presente” en el magno evento deportivo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Canadá (anfitrión), Estados Unidos (anfitrión), México (anfitrión), Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Ecuador, Brasil, Nueva Zelandia, Marruecos, Túnez, Colombia, Paraguay, Uruguay, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Qatar, Inglaterra, Costa de Marfil, Senegal, Arabia Saudita, Francia, Portugal, Noruega y Croacia.

¿Quiénes integran el Repechaje de Europa?

Estas selecciones llegan a la repesca del viejo continente tras quedar segundas en sus respectivos grupos: Italia, Irlanda, Ucrania, Albania, República Checa.

En cuanto a los que clasificaron mediante la Nations League, aparece: Rumania, Irlanda del Norte y Suecia.

El repechaje europeo se jugará mediante un mini torneo el próximo mes de marzo de 2026.

Allí, 16 selecciones, las doce segundas de la fase de grupos de las Eliminatorias Europeas más las cuatro selecciones ganadoras de grupo de la Nations League 2024-25 mejor ubicados en su ranking general que no hayan clasificado entre los primeros dos puestos de sus respectivos grupos, se enfrentarán para adquirir su boleto a la cita orbital.

La mini competición se realizará a eliminación directa, es decir, a partidos únicos. Primero se celebrarán las semifinales en dos cotejos entre los cuatro combinados con el menor ranking de la FIFA. Falta que finalicen las Eliminatorias (el martes 18 de noviembre) para saber cómo quedarán los cruces.

En cuanto al otro repechaje que engloba al resto de confederaciones, ahora se desarrollará un formato inédito en México.

El nuevo sistema contempla un mini torneo con seis selecciones, que se celebrará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara.

A diferencia de las tradicionales series de ida y vuelta, los equipos se dividirán en dos llaves de tres países. En ese contexto, los dos peor posicionados en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, cuyo ganador enfrentará al cabeza de serie en la final.

Los vencedores de esas dos finales asegurarán los últimos boletos mundialistas.

¿Qué selecciones jugarán dicho repechaje?

-Una de la Confederación Asiática (AFC) - Iraq o Emiratos Árabes Unidos.

-República Democrática del Congo - Confederación Africana (CAF).

-Bolivia - (Conmebol).

-Nueva Caledonia - Confederación de Oceania (OFC)

-Jamaica y Panamá - Concacaf.

La Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá será la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA y se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

