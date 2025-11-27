NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Narcotráfico

Golpe al narcotráfico en el Pacífico: autoridades de EE. UU. y Costa Rica decomisaron cargamento de cocaína y capturaron a dos colombianos

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Policía de Costa Rica - Captura de video
La incautación tuvo lugar a 315 kilómetros de Puerto Golfito, provincia de Puntarenas.

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales, la Policía de Costa Rica junto a guardacostas estadounidenses anunciaron un duro golpe contra el narcotráfico en el Pacífico, donde se incautó un importante cargamento de cocaína.

El operativo, que las autoridades calificaron como "histórico", tuvo lugar a 315 kilómetros de Puerto Golfito (provincia de Puntarenas, sur), en hechos en los que fueron detenidos dos colombianos.

Aunque los detalles específicos se entregarán el viernes, se sabe que agentes de la Policía, con apoyo de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y guardacostas de ese país, decomisaron "más de cuatro toneladas de cocaína".

Actualmente, Costa Rica enfrenta un incremento de la criminalidad relacionada con los cárteles de Colombia y México, por lo que Washington emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que viajan al país.

El narcotráfico ha golpeado fuertemente al país centroamericano debido a que los cárteles usan su territorio como centro logístico y de tráfico de drogas, principalmente hacia Estados Unidos, que actualmente libra una batalla contra el dicho problema y que el presidente Donald Trump ataca con capacidades militares en aguas internacionales.

La penetración del narcotráfico en Costa Rica, antes el país más seguro de Centroamérica, llevó a la nación a cerrar el 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

Los reportes indican que, entre los años 2022 y 2024, Costa Rica incautó 81 toneladas de drogas, una cantidad solo superada en la región por Panamá.

