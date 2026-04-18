NTN24
Sábado, 18 de abril de 2026
Sábado, 18 de abril de 2026
Muerte

Investigan la muerte repentina de un joven en un gimnasio mientras realizaba su rutina en la caminadora

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Joven muere mientras usaba una caminadora en un gimnasio / FOTO: Canva
Joven muere mientras usaba una caminadora en un gimnasio / FOTO: Canva
El joven se desplomó súbitamente y aunque trataron de reanimarlo en el lugar y llegó la ambulancia, no fue posible salvarle la vida.

Una tragedia ocurrió en un gimnasio en Bogotá, Colombia, cuando un joven de 27 años falleció mientras realizaba su rutina en la caminadora. La víctima se desplomó de forma repentina y aunque intentaron reanimarlo murió en el sitio de entrenamiento.

En redes sociales compartieron videos de la situación según versiones de los testigos, el hombre hacía su rutina común y corriente cuando, de un momento a otro, se desmayó sobre la caminadora.

o

De inmediato llamaron al personal del gimnasio, quienes activaron los protocolos de emergencia y rápidamente le brindaron los primeros auxilios con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos.

Sin embargo, pese al esfuerzo del personal del gimnasio y la llegada pronta de tres ambulancias al lugar, el joven falleció dentro del establecimiento.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas de su muerte y se está a la espera del dictamen de Medicina Legal, aunque se especula que sería un fallo cardiaco fulminante.

Este es el video cuando intentaron reanimar al joven tras desplomarse repentinamente en el gimnasio:

Temas relacionados:

Muerte

Sucesos

Salud

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este es un día que recordaré toda mi vida, el grito de libertad ha retumbado; ¡Venezuela será libre!": María Corina Machado en histórica concentración en Madrid

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Régimen cubano

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Lula da Silva y Delcy Rodríguez (EFE)
María Corina Machado

"Lo que opine Lula da Silva es absolutamente insignificante": Pedro Burelli rechaza apoyo del presidente brasileño a la dictadura venezolana

Despliegue militar de Estados Unidos que bloquea los puertos de Irán - Fotos: X
estrecho de Ormuz

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Más de Actualidad

Ver más
Candidatos presidenciales de Perú - Foto. EFE
Perú

Candidato a la Presidencia de Perú propone expulsar a migrantes venezolanos irregulares

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Senador Rick Scott y retrato audiencia Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Ninguna tiranía dura para siempre": el mensaje del senador republicano Rick Scott tras la segunda audiencia en caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Balón de fútbol - Foto AFP
Liga MX

Excompañero de James Rodríguez protagoniza insólita expulsión tras empujar a un árbitro durante un partido en la Liga MX

Candidatos presidenciales de Perú - Foto. EFE
Perú

Candidato a la Presidencia de Perú propone expulsar a migrantes venezolanos irregulares

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Selección Argentina (EFE)
Mundial 2026

Argentina se queda sin una de sus estrellas para el Mundial: sufrió grave lesión en un entrenamiento y se perderá la cita orbital

Senador Rick Scott y retrato audiencia Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Ninguna tiranía dura para siempre": el mensaje del senador republicano Rick Scott tras la segunda audiencia en caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que la propuesta de cese al fuego con Irán es un "paso significativo"; mientras que medios en Teherán aseguran que el régimen rechazó el plan de tregua de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado anuncia la reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas a partir de este lunes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre