Investigan la muerte repentina de un joven en un gimnasio mientras realizaba su rutina en la caminadora

Una tragedia ocurrió en un gimnasio en Bogotá, Colombia, cuando un joven de 27 años falleció mientras realizaba su rutina en la caminadora. La víctima se desplomó de forma repentina y aunque intentaron reanimarlo murió en el sitio de entrenamiento.

En redes sociales compartieron videos de la situación según versiones de los testigos, el hombre hacía su rutina común y corriente cuando, de un momento a otro, se desmayó sobre la caminadora.

De inmediato llamaron al personal del gimnasio, quienes activaron los protocolos de emergencia y rápidamente le brindaron los primeros auxilios con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos.

Sin embargo, pese al esfuerzo del personal del gimnasio y la llegada pronta de tres ambulancias al lugar, el joven falleció dentro del establecimiento.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas de su muerte y se está a la espera del dictamen de Medicina Legal, aunque se especula que sería un fallo cardiaco fulminante.

Este es el video cuando intentaron reanimar al joven tras desplomarse repentinamente en el gimnasio: