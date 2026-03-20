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Regimen chavista

Delcy Rodríguez anunció la nueva cúpula militar del régimen en Venezuela tras la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa

marzo 20, 2026
Por: Saúl Montes
Vladímir Padrino López y Delcy Rodríguez - EFE
Vladímir Padrino López y Delcy Rodríguez - EFE
La cabeza del régimen chavista dijo en un mensaje de X que la nueva alto mando militar acompañará al recién designado ministro de Defensa, GJ. Gustavo González López.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves que reemplazó a los integrantes del alto mando militar, un día después de la destitución de Vladímir Padrino como ministro de Defensa.

Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención de Estados Unidos en Caracas, dijo en un mensaje de X que la nueva cúpula militar acompañará al recién designado, GJ. Gustavo González López.

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“Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López”, escribió.

Entre los cambios destaca el del general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando de la Fuerza Armada, quien será reemplazado por el mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la Fuerza Armada.

Estas son todas las designaciones anunciadas por el régimen chavista en la cúpula militar:

Jorge Alejandro Agüero Montes - Comandante general de la Armada Bolivariana
Royman Antonio Hernández Briceño - Comandante general de la Aviación Militar Bolivariana
Juan Ernesto Salburán Quintero - Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana
Nayade Solovenly Lockiby Belmontes - Comandante general de la Milicia Bolivariana
Rafael David Prieto Martínez - Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
Jesús Rafael Villamizar Gómez - Segundo comandante estratégico operacional de la FANB
Dilio Guillermo Rodríguez Díaz - Inspector general de la FANB
Rubén Darío Belzares Escobar - Comandante general del Ejército Bolivariano

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“Vamos con honor a trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa, solidaria; construyendo un país de justicia social y felicidad absoluta para todos los venezolanos”, añadió Delcy Rodríguez tras anunciar los cambios.

Desde que Rodríguez asumió las riendas del régimen chavista tras la caída de Maduro a principios de enero, se ha sometido a la presión de Estados Unidos, país con el cual ha reanudado relaciones.

La salida de Padrino López del Ministerio de Defensa fue el último gran cambio en el gabinete del régimen, ya que el funcionario era leal de Maduro y ocupó dicha cartera desde 2014, un récord de duración en ese puesto.

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