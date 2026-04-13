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Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

abril 13, 2026
Por: Arturo McFields
La región ha dicho adiós a Irán. En tan solo unas semanas se han capturado presuntos miembros de Hezbollah, roto acuerdos militares, expulsado diplomáticos y declarado organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

A inicios de 2023 el buque de guerra más grande de Irán atracaba en las costas de Rio de Janeiro. El régimen de los ayatolás, con ayuda del presidente Lula, había logrado que el país más grande de Sudamérica se rindiera a sus pies.

A partir de enero de 2026 todo cambió. El presidente Trump removería a Maduro del poder y dejaría claro su política de cero tolerancias a dictaduras aliadas del régimen terrorista de Irán.

A finales de febrero pasado, Venezuela emitió un comunicado “condenando y lamentando” el ataque a la dictadura persa. Minutos más tarde el comunicado desapareció y las expresiones de solidaridad también.

Tras el fin de 20 años de socialismo, el nuevo gobierno de Bolivia canceló un oscuro convenio de cooperación militar con Irán. La Paz puso punto final al intercambio en temas de defensa, seguridad fronteriza y el suministro de drones artillados. Histórico.

Durante el régimen cocalero de Evo Morales, Bolivia mantuvo una relación peligrosa y cercana con Irán, incluso se había señalado la presencia de espías de Hamas y Hezbolá. Ahora Bolivia ha dejado eso atrás y ha reactivado la relación con la DEA y el FBI.

Costa Rica también ha dado un portazo al régimen teocrático de Irán, declarando como organizaciones terroristas a Hezbollah, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y Ansar Allah, también conocida como la milicia Houti.

Argentina por su parte expulsó del país a Mohsen Soltani, máximo representante de la diplomacia Iraní. El gobierno de Javier Milei declaró a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)como una organización terrorista.

Argentina es parte de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento contra el Terrorismo.

Ecuador también ha declarado terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria Islámica. El gobierno de este país reportó la captura de un presunto miembro de Hezbollah y la deportación de un ciudadano iraní.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña fue claro en expresar su respaldo inquebrantable a Israel y Estados Unidos en su lucha contra Irán. Destacó que su país ha declarado como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica.

Brasil, Mexico y Colombia con la balanza a favor de Irán. Los tres países emitieron un comunicado conjunto llamando a un cese al fuego inmediato. La iniciativa fue promovida por Gustavo Petro enemigo jurado de Israel, país al que ha llamado genocida y con el que rompió relaciones.

En Brasil, Lula ha mantenido fuertes críticas a Israel y ha condenado las acciones de Estados Unidos contra las dictaduras de Venezuela e Irán. El fundador del Foro de Sao Paulo ha prestado oídos sordos a todos los actos terroristas de Teherán.

En Mexico la Embajada de Irán actúa como un cuartel mediático contra Estados Unidos, violando todas las reglas diplomáticas. Mientras, se reporta que más de 1,200 iranies entraron al país entre enero y febrero de 2026. Una cifra récord tres veces mayor al 2025.

Honduras al igual que otros países centroamericanos ha condenado enérgicamente los ataques de Irán contra países del Medio Oriente. Estas acciones “constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacionales” señaló el gobierno de Honduras.

Panamá también se sumó a los llamados para garantizar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz y el respeto a las leyes del comercio internacional. El país canalero condenó los ataques de Irán a Emiratos Árabes y otras naciones de Medio Oriente.

Sin lugar a dudas Latinoamérica ha cerrado sus puertas al terrorismo de Irán y sus grupos proxis a nivel internacional. Aunque algunos países expresan su rechazo a la guerra ya nadie esta dispuesto a ofrecer auxilio y protección al régimen de los ayatolás. Esos tiempos ya han terminado. Enhorabuena.

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