EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Este sábado 18 de abril, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado realiza en España un histórico encuentro con la diáspora venezolana.

La concentración se realiza en la emblemática Puerta del Sol, en el corazón de Madrid.

Miles llegaron hasta el lugar, logrando la tarde de este sábado una amplia asistencia de la comunidad venezolana, una de las más numerosas en esta nación europea.

Según diferentes voces venezolanas en el exilio, se estima una asistencia que podría superar las 200.000 personas, convirtiendo a la Puerta del Sol en un símbolo de "libertad" para la diáspora venezolana en España.

El viernes 17 de abril Machado recibió la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento.

Además, este sábado 18 de abril, María Corina Machado y Edmundo González, quien no pudo estar presente, recibieron en la Casa de Correos la Medalla Internacional.

Tras su paso por Washington, donde se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio, su gira europea busca fortalecer alianzas estratégicas.

Machado tiene como prioridad volver cuanto antes a Venezuela para liderar la tan anhelada transición política.