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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Didier Deschamps

Deschamps evade hablar sobre su futuro como entrenador de la selección de Francia ante las especulaciones de ser reemplazado por Zinedine Zidane: "No voy a malgastar energía en eso"

marzo 25, 2026
Por: Diana Pérez
Didier Deschamps, DT de la Selección de Francia - Foto: EFE
Didier Deschamps, DT de la Selección de Francia - Foto: EFE
Su evasiva respuesta llega tan solo días después de que se conociera que el exentrenador del Real Madrid podría llegar a dirigir al conjunto nacional.

En medio de las fuertes especulaciones de su posible salida del conjunto francés tras el final del Mundial de 2026, Didier Deschamps prefirió la evasiva como respuesta. El entrenador de la campeona del mundo en 2018 se negó a hacer comentarios sobre su posible salida y posterior reemplazo en el conjunto nacional.

Deschamps, que se encuentra concentrado en los partidos amistosos que tiene contra Brasil y Colombia antes de la cita mundialista, evadió los rumores de que Zinedine Zidane pueda ser su reemplazo.

Esto tras las declaraciones dadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo y quién sería el encargado de ocupar el lugar en el banquillo de 'Los Blues'.

Ante esto, Deschamps declaró en rueda de prensa que "suelo no comentar las declaraciones del presidente. Me ocupo de lo que es importante para mí, es decir, hoy, mañana y lo que nos espera".

Y enfatizó: "no voy a malgastar energía en eso. Lo que pase después no me incumbe. Que sea él quien responda o no, es su papel, él es el presidente".

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Su evasiva respuesta llega tan solo días después de que se conociera que el exentrenador del Real Madrid podría llegar a dirigir al conjunto nacional.

Tras su salida del Real Madrid en 2021, hace cinco años, el francés no ha tomado un equipo a su cargo, por lo que mucho se especulaba sobre si se había retirado o no como entrenador luego de parecer no estar interesado en dirigir más.

Sin embargo, parece que Zidane estaría lejos de pensar en el retiro como entrenador y habría llegado a un acuerdo verbal con una selección campeona del mundo.

Zidane llegó a un acuerdo verbal para reemplazar a Didier Deschamps como entrenador de la selección de Francia tras el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en junio, según reportan medios deportivos.

En una entrevista que le dio al medio 'Le Figaro', Diallo, reveló que mantiene conversaciones con varios candidatos.

Y aunque se ha sabido mantener cauteloso, sus recientes comentarios delatan que el seleccionado para el cargo es Zidane, ya que aseguró que quien tome el cargo "debe contar con el apoyo de los franceses".

"Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también pueda contar con el apoyo del pueblo francés, ya que esta selección francesa es el equipo del pueblo francés", explicó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

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