La FIFA hizo cambios en los horarios de varios partidos del Mundial 2026: tres selecciones sudamericanas resultaron afectadas

A menos de tres meses del comienzo del Mundial 2026, la FIFA anunció recientemente los cambios de horarios de algunos de los juegos de selecciones sudamericanas.

Tras confirmarse los últimos seis cupos de la cita orbital tras los partidos de repesca, el máximo ente del fútbol mundial decidió realizar cambios en la programación del torneo que contará con tres sedes, Estados Unidos, México y Canadá.

Y es que teniendo en cuenta el huso horario de las distintas sedes repartidas en los países norteamericanos y el reto que representa aglutinar en una programación variada a las 48 selecciones participantes, la FIFA resolvió cambiar los horarios de seis partidos de la Copa del Mundo.

Entre las selecciones que resultaron afectadas por los cambios en los horarios se encuentran Brasil, Paraguay y Argentina, tres de las selecciones que representarán a Sudamérica en la cita orbital.

Así las cosas, 10 selecciones vieron cambiar sus horarios de programación en la Copa del Mundo.

Brasil, que compartirá grupo con Marruecos, Haití y Escocia, tendrá un cambio en el juego ante los centroamericanos. De esa manera, el encuentro que disputarán el 19 de junio en la Copa del Mundo, ya no será a las 21, hora de Filadelfia, EE. UU., sino a las 2:30 hrs.

Otra de las selecciones sudamericanas afectadas será Paraguay, que ya no jugará ante Turquía el 19 de julio a las 9 p.m. (hora de la sede San Francisco, EE. UU.), sino a las 8 p.m.

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El tercer encuentro de los paraguayos ante Australia también tendrá cambios, incluso de dos horas de diferencia. Se disputará el jueves 25 de junio a las 7 p.m (hora local) y no a las 9 como estaba previsto.

El mismo cambio tendrá el encuentro entre Turquía y Estados Unidos en la misma zona.

Por último, la selección argentina se verá afectada en su tercer encuentro ante Jordania. El partido pactado para las 11 p.m. (hora de Dallas, EE. UU.) se disputará a las 9 p.m., al igual que el juego entre Argelia y Austria por el mismo grupo.