NTN24
Viernes, 17 de abril de 2026
Viernes, 17 de abril de 2026
Príncipe Harry

Príncipe Harry confiesa que tras la muerte de Diana no quería ser parte de la realeza: "Ese rol mató a mi mamá"

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Príncipe Harry (AFP)
Príncipe Harry (AFP)
Harry confesó, durante una visita a Australia y frente a una audiencia de líderes empresariales y especialistas en salud mental, detalles inéditos de su vida y de su familia.

El príncipe Harry confesó, durante una visita a Australia y frente a una audiencia de líderes empresariales y especialistas en salud mental, que tras la muerte de la princesa Diana no quería continuar como miembro de la familia real.

“No quería ese trabajo. No quería ese rol hacia donde fuera que esto se dirigiera, no me gustaba”, declaró el príncipe.

“Esto mató a mi mamá y estaba muy en contra de ello. Hubo muchas veces en las que me sentí abrumado. Momentos en los que me sentí perdido, traicionado o completamente impotente. Momentos en los que la presión era constante. Y momentos en los que, a pesar de todo lo que estaba pasando, igual tenía que aparecer fingiendo que todo estaba bien para no decepcionar a nadie”, agregó.

o

Asimismo, afirmó que, “en mi experiencia, la pérdida es desorientadora a cualquier edad”. “El duelo no desaparece porque lo ignoremos. Experimentar eso siendo un niño, dentro de una pecera bajo vigilancia constante, sí, eso tiene sus desafíos. Y sin un propósito, puede destruirte”.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, visitaron la playa de Bondi, en Australia, para reunirse con los supervivientes del tiroteo masivo del año pasado en este famoso lugar para practicar surf.

Un padre y su hijo están acusados de asesinar a 15 personas en diciembre pasado en un tiroteo antisemita dirigido contra un festival de Hanukkah en la playa.

Harry y Meghan recorrieron Bondi en el último día de su breve viaje a Australia, caminando descalzos por la arena acompañados por socorristas del Club de Salvamento Acuático de Bondi Beach.

Posteriormente, hablaron con líderes de la comunidad judía y con supervivientes del peor tiroteo masivo en Australia en tres décadas.

Las fotografías muestran a la pareja escuchando atentamente mientras hablaban con Elon Zizerb, superviviente que recibió varios disparos mientras protegía a sus hijos.

Harry y Meghan han recibido una cálida bienvenida en Australia, aunque algunos críticos han cuestionado el uso de dinero público para brindarles protección.

La pareja se retiró de sus deberes reales en 2020 y posteriormente se mudó a Norteamérica tras una amarga disputa familiar.

Crían a sus dos hijos pequeños en California, mientras Harry intenta recomponer las relaciones con su padre, quien sigue siendo jefe de Estado en Australia.

Temas relacionados:

Príncipe Harry

Princesa Diana

Muerte

Realeza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tic-tac, tic-tac: el reloj de Estados Unidos contra Miguel Díaz-Canel ya estaría corriendo; ¿le pasará lo mismo que a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos sufriendo más represión": expertas exponen la 'masacre silenciosa' en curso en Irán perpetrada por el régimen de los ayatolás

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

"Todos somos necesarios": Edmundo González habló de la importancia de la "unidad" para construir el país en democracia que los venezolanos quieren

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump asistió a la ceremonia de repatriación de los seis soldados norteamericanos muertos en medio de ataques a régimen de Irán: "Su valentía nunca será olvidada"

Ejecuciones Irán | Foto AFP
Irán

ONG revela el número ejecuciones que lidero el régimen de Irán en 2025: la cifra sería la más alta desde 1989

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Audiencia Nicolás Maduro - Foto EFE
Estados Unidos

EN VIVO: Tras más de 80 días en prisión, Nicolás Maduro comparece por segunda vez ante una corte de Estados Unidos

Celia Cruz | Foto: AFP
Celia Cruz

Un legado que no acaba: la reina de la salsa Celia Cruz ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

AC/DC | Foto: AFP
Bandas de Rock

Guitarrista de la famosa banda 'AC/DC' fue hospitalizado en Buenos Aires

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

"Todos somos necesarios": Edmundo González habló de la importancia de la "unidad" para construir el país en democracia que los venezolanos quieren

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump asistió a la ceremonia de repatriación de los seis soldados norteamericanos muertos en medio de ataques a régimen de Irán: "Su valentía nunca será olvidada"

Ejecuciones Irán | Foto AFP
Irán

ONG revela el número ejecuciones que lidero el régimen de Irán en 2025: la cifra sería la más alta desde 1989

Oro | Foto Canva
América Latina

Este es el país que triplica sus reservas de oro, marcando un récord histórico y fortaleciendo su estabilidad financiera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre