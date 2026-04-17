Príncipe Harry confiesa que tras la muerte de Diana no quería ser parte de la realeza: "Ese rol mató a mi mamá"

El príncipe Harry confesó, durante una visita a Australia y frente a una audiencia de líderes empresariales y especialistas en salud mental, que tras la muerte de la princesa Diana no quería continuar como miembro de la familia real.

“No quería ese trabajo. No quería ese rol hacia donde fuera que esto se dirigiera, no me gustaba”, declaró el príncipe.

“Esto mató a mi mamá y estaba muy en contra de ello. Hubo muchas veces en las que me sentí abrumado. Momentos en los que me sentí perdido, traicionado o completamente impotente. Momentos en los que la presión era constante. Y momentos en los que, a pesar de todo lo que estaba pasando, igual tenía que aparecer fingiendo que todo estaba bien para no decepcionar a nadie”, agregó.

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Asimismo, afirmó que, “en mi experiencia, la pérdida es desorientadora a cualquier edad”. “El duelo no desaparece porque lo ignoremos. Experimentar eso siendo un niño, dentro de una pecera bajo vigilancia constante, sí, eso tiene sus desafíos. Y sin un propósito, puede destruirte”.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, visitaron la playa de Bondi, en Australia, para reunirse con los supervivientes del tiroteo masivo del año pasado en este famoso lugar para practicar surf.

Un padre y su hijo están acusados de asesinar a 15 personas en diciembre pasado en un tiroteo antisemita dirigido contra un festival de Hanukkah en la playa.

Harry y Meghan recorrieron Bondi en el último día de su breve viaje a Australia, caminando descalzos por la arena acompañados por socorristas del Club de Salvamento Acuático de Bondi Beach.

Posteriormente, hablaron con líderes de la comunidad judía y con supervivientes del peor tiroteo masivo en Australia en tres décadas.

Las fotografías muestran a la pareja escuchando atentamente mientras hablaban con Elon Zizerb, superviviente que recibió varios disparos mientras protegía a sus hijos.

Harry y Meghan han recibido una cálida bienvenida en Australia, aunque algunos críticos han cuestionado el uso de dinero público para brindarles protección.

La pareja se retiró de sus deberes reales en 2020 y posteriormente se mudó a Norteamérica tras una amarga disputa familiar.

Crían a sus dos hijos pequeños en California, mientras Harry intenta recomponer las relaciones con su padre, quien sigue siendo jefe de Estado en Australia.