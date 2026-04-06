Fecha de estreno, un nuevo elenco y diferente trama: todo lo que se sabe de la cinta "La Pasión de Cristo: Resurrección" bajo la dirección de Mel Gibson

En vísperas del aniversario 22 desde el estreno de la película "La pasión de Cristo", ya se conocen nuevos detalles de lo que será la secuela de la cinta que cuenta la historia y crucifixión de Jesús.

La nueva cinta titulada "La Pasión de Cristo: Resurrección" llegará a las salas de cine del mundo en 2027. El rodaje del filme se lleva a cabo en los estudios Cinecittà, ubicados en Roma, Italia; sin embargo, son varios los cambios que tendrá esta segunda entrega.

El actor Jim Caviezel, quien le dio vida a Jesús de Nazareth en la película de 2004 dirigida por Mel Gibson, no retomará su papel. Quien tampoco regresará será la actriz Monica Bellucci, quien encarnó a la famosa María Magdalena.

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Además, el ambicioso proyecto estará divido en dos partes. La primera se tiene previsto que se estrene el 27 de marzo de 2027, el viernes santo; mientras que la segunda parte se tiene planeado que llegue a las salas de cine cuarenta días después, es decir, el 6 de mayo de 2027; conmemorado el Día de la Ascensión.

Según la revista Variety, la línea temporal de la nueva cinta estará ubicada tres días después de la crucifixión de Jesús, por lo que para el equipo de producción rehacer todo el elenco fue la mejor solución que recurrir al CGI "Computer-Generated Imagery (Imágenes Generadas por Computadora)" o a técnicas de rejuvenecimiento digital que son mucho más costosas.

Ahora el encargado de darle vida al Mesías será el actor finlandés Jaakko Ohtonen, de 36 años. El actor es conocido por su trabajo en la quinta temporada de 'The Last Kingdom' como el guerrero danés Wolland.

Kasia Smutniak será la nueva María, Pier Luigi Pasino encarnará a Pedro y el actor Riccardo Scamarcio le dará vida al romano Poncio Pilato.

La cubana Mariela Garriga será la nueva María Magdalena. Otros actores que se suman al elenco son: Eduardo Scarpetta (Pablo), Lorenzo Richelmy (el rey David) y Rupert Everett (Abraham).

Lo que sí se mantendrá, es parte del éxito de la primera cinta y es la dirección de Mel Gibson quien trabajará en la cinta con un guion que coescribió con Randall Wallace.

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Sin embargo, la incertidumbre del ambicioso proyecto está en si puede superar el éxito de la primera entrega "La Pasión de Cristo".

La película que se estrenó el 19 de marzo de 2004 fue todo un éxito en taquilla logrando recaudar 610 millones de dólares en todo el mundo, superando con creces su inversión inicial que fue de 30 millones, siendo solamente superada hasta dos décadas después de su estreno por la cinta "Deadpool & Wolverine".

Además, recibió tres nominaciones en los premios Oscar en las categorías "Mejor Fotografía", "Mejor Música Original" y "Mejor Maquillaje".