NTN24
Lunes, 06 de abril de 2026
Lunes, 06 de abril de 2026
La pasión de Cristo

Fecha de estreno, un nuevo elenco y diferente trama: todo lo que se sabe de la cinta "La Pasión de Cristo: Resurrección" bajo la dirección de Mel Gibson

abril 6, 2026
Por: Diana Pérez
La pasión de Cristo | Foto: EFE
La pasión de Cristo | Foto: EFE
La película que se estrenó el 19 de marzo de 2004 fue todo un éxito en taquilla logrando recaudar 610 millones de dólares en todo el mundo, superando con creces su inversión inicial que fue de 30 millones.

En vísperas del aniversario 22 desde el estreno de la película "La pasión de Cristo", ya se conocen nuevos detalles de lo que será la secuela de la cinta que cuenta la historia y crucifixión de Jesús.

La nueva cinta titulada "La Pasión de Cristo: Resurrección" llegará a las salas de cine del mundo en 2027. El rodaje del filme se lleva a cabo en los estudios Cinecittà, ubicados en Roma, Italia; sin embargo, son varios los cambios que tendrá esta segunda entrega.

El actor Jim Caviezel, quien le dio vida a Jesús de Nazareth en la película de 2004 dirigida por Mel Gibson, no retomará su papel. Quien tampoco regresará será la actriz Monica Bellucci, quien encarnó a la famosa María Magdalena.

o

Además, el ambicioso proyecto estará divido en dos partes. La primera se tiene previsto que se estrene el 27 de marzo de 2027, el viernes santo; mientras que la segunda parte se tiene planeado que llegue a las salas de cine cuarenta días después, es decir, el 6 de mayo de 2027; conmemorado el Día de la Ascensión.

Según la revista Variety, la línea temporal de la nueva cinta estará ubicada tres días después de la crucifixión de Jesús, por lo que para el equipo de producción rehacer todo el elenco fue la mejor solución que recurrir al CGI "Computer-Generated Imagery (Imágenes Generadas por Computadora)" o a técnicas de rejuvenecimiento digital que son mucho más costosas.

Ahora el encargado de darle vida al Mesías será el actor finlandés Jaakko Ohtonen, de 36 años. El actor es conocido por su trabajo en la quinta temporada de 'The Last Kingdom' como el guerrero danés Wolland.

Kasia Smutniak será la nueva María, Pier Luigi Pasino encarnará a Pedro y el actor Riccardo Scamarcio le dará vida al romano Poncio Pilato.

La cubana Mariela Garriga será la nueva María Magdalena. Otros actores que se suman al elenco son: Eduardo Scarpetta (Pablo), Lorenzo Richelmy (el rey David) y Rupert Everett (Abraham).

Lo que sí se mantendrá, es parte del éxito de la primera cinta y es la dirección de Mel Gibson quien trabajará en la cinta con un guion que coescribió con Randall Wallace.

o

Sin embargo, la incertidumbre del ambicioso proyecto está en si puede superar el éxito de la primera entrega "La Pasión de Cristo".

La película que se estrenó el 19 de marzo de 2004 fue todo un éxito en taquilla logrando recaudar 610 millones de dólares en todo el mundo, superando con creces su inversión inicial que fue de 30 millones, siendo solamente superada hasta dos décadas después de su estreno por la cinta "Deadpool & Wolverine".

Además, recibió tres nominaciones en los premios Oscar en las categorías "Mejor Fotografía", "Mejor Música Original" y "Mejor Maquillaje".

Temas relacionados:

La pasión de Cristo

Cine

Películas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La NASA entregó avances de la Misión Artemis II tras el quinto día de viaje hacia la órbita de la Luna

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y eso podría ser mañana mismo": Trump advierte al régimen de Irán tras ultimátum sobre apertura del Estrecho de Ormuz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Artemis II

Estos son los hitos que alcanzará Artemis II en su viaje a la Luna: la tripulación está cerca de llegar al satélite natural

Ataques contra el régimen de Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Nuevo golpe contra el régimen de Irán: EE. UU. e Israel abatieron a otro jefe de inteligencia quien era uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní

Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Artemis II

"El objetivo final de Artemis II trasciende la Luna; el objetivo verdadero viene siendo Marte": ingeniero espacial

Gustavo Petro Urrego - AFP
Gustavo Petro

Polémica por presuntas interceptaciones ilegales a candidato presidencial en Colombia salpica a Petro

Artemis II, día 5 | Fotos NASA
Nasa

La NASA entregó avances de la Misión Artemis II tras el quinto día de viaje hacia la órbita de la Luna

Más de Entretenimiento

Ver más
Traje Spider-Man | Foto: AFP
Spiderman

Tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” rompe récord histórico arrasando con Deadpool & Wolverine

Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá

Este es uno de los planes que atrae a más de 200 mil turistas que se estima llegarán a Bogotá en Semana Santa

Esto es lo que se sabe del regreso de Rihanna a los escenarios en el Super Bowl
Rihanna

Mujer es detenida tras disparar contra la casa de Rihanna en Los Ángeles: la artista se encontraba en la vivienda junto a sus hijos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Estrecho de Ormuz | EFE
OTAN

"La misión es extremadamente difícil y peligrosa": asesor del Comando Sur sobre ayuda que pide Trump para escoltar buques en el estrecho de Ormuz

Autoridades rodeando Embajada de EE. UU. en Oslo - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Policía de Noruega detuvo a tres hombres de origen iraní sospechosos del atentado contra la Embajada de Estados Unidos

Lesión del árbitro Facundo Tello | Foto: AFP
Árbitros

Una imagen poco vista: reconocido árbitro se lesionó y salió entre lágrimas en medio del partido de repechaje que disputaron Jamaica y RD del Congo

Cameron Knowles, DT de Minnesota y James Rodríguez - Fotos: AFP
Minnesota

El técnico del Minnesota United entregó detalles del estado de salud de James Rodríguez

Fotos: 'Ted', la serie
Series

Con doblaje latino hecho en Venezuela, la serie precuela de 'Ted' estrenó su segunda temporada: así es como puede verla

Votación en la ONU (AFP)
Chile

Nuevo Gobierno de Chile retiró el apoyo a la candidatura de la única mujer presidente del país que aspira ser secretaria general de la ONU

Sudamérica | Foto Canva
Sudamérica

"Cualquier día alguien nos invade", señala presidente sudamericano al pedir ampliar la cooperación militar en la región

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre