El Departamento de Guerra divulga imágenes de transporte por avión de reactor nuclear de última generación por orden de Trump

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó este domingo mediante sus redes sociales imágenes del momento en que transporta por avión un reactor nuclear de última generación con el fin de cumplir con una orden del presidente Donald Trump.

“Estamos avanzando con la orden ejecutiva del presidente Trump sobre energía nuclear. Dentro de unos momentos transportaremos por avión un reactor nuclear de última generación”, publicó el Departamento junto con una serie de imágenes.

En las fotografías publicadas aparece el que parece ser el reactor de nueva generación y el avión en el que se transporta.

El Departamento de Guerra mediante una nota de prensa informó el pasado viernes que junto al Departamento de Energía se han asociado para marcar un hito histórico en el avance del panorama energético nuclear de Estados Unidos y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

“Esta innovadora colaboración con Valar Atomics está directamente alineada con la Orden Ejecutiva del presidente Trump para remodelar y modernizar el panorama de la energía nuclear de Estados Unidos”, precisó.

En la nota, precisó que este domingo 15 de febrero de 2026, un reactor nuclear de nueva generación se transportará en un C-17 desde la Base de la Reserva Aérea March en California hasta la Base de la Fuerza Aérea Hill en Utah. “Posteriormente, el reactor se trasladará al Laboratorio de Energía de San Rafael de Utah (USREL) en Orangeville, Utah, para su prueba y evaluación”.

“La exitosa entrega e instalación de este reactor abrirá importantes posibilidades para el futuro de la resiliencia energética y la independencia estratégica de la defensa de nuestra nación, demostrando un enfoque ágil, innovador y comercialmente prioritario para resolver desafíos críticos de infraestructura”, indicó.

Mencionó que, al aprovechar el poder de la tecnología nuclear avanzada, “no solo mejoramos nuestra seguridad nacional, sino que también defendemos un futuro de dominio energético estadounidense”.

“Este evento es un testimonio del ingenio del espíritu estadounidense y un avance fundamental para garantizar la libertad y la fortaleza de nuestra nación para las generaciones futuras”, concluyó.