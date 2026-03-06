NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Miss Universo

Reina que logró ubicarse entre las 30 más bellas del Miss Universe 2025 confesó que compitió con cuatro meses de embarazo

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Escenario del Miss Universe (EFE)
La mujer hizo esta revelación y sorprendió a los fanáticos del certamen quienes no lo notaron ni siquiera en el desfile en traje de baño.

En el evento de Miss Universe 2025 se presentó una situación inusual con una de las participantes que se vino a conocer recientemente, la representante de Canadá Jaime VandenBer compitió en el certamen con cuatro meses de embarazo.

Así lo reveló en su cuenta de Instagram en donde detalló que ya sabía de su embarazo durante su participación: “Desde el escenario de Miss Universo… hasta mi tercer trimestre preparando la silla de auto y mi cochecito”.

“Lo que el mundo no sabía: Tenía 16 semanas (4 meses) de embarazo cuando competí en trajes de baño y quedé entre las 30 mejores. Llevando la vida mientras vivía un sueño que alguna vez creí imposible”, continuó Miss Canadá.

La revelación sorprendió a los seguidores que nunca imaginaron que la mujer estaba en la dulce espera desde el concurso, pues no se notó ni en su desfile en traje de baño y logró ubicarse entre las 30 finalistas.

Con la evolución de las reglas de Miss Universe, espero que este puesto demuestre que la maternidad no es el fin de la ambición y que el embarazo no es una limitación. Con una comunidad fuerte que te apoya, puedes soñar a la vez. Qué honor será ser la primera madre y reinar como Miss Universe Canadá”, reflexionó VandenBer.

Cabe recordar que la ganadora de la versión 2025 del Miss Universe fue la mexicana Fátima Bosch, quien se vio involucrada en una fuerte polémica con Nawat Itsaragrisil, organizador tailandés asociado a Miss Universo, quien la increpó y llamó "tonta" públicamente, lo que provocó varias reacciones incluso de las mismas concursantes, quienes se solidarizaron con ella.

