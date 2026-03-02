NTN24
Irán

¿Cómo era la vida en Irán antes de la Revolución Islámica cuando el régimen ayatolá tomó el poder?

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Hace 50 años, las mujeres iraníes estudiaban, trabajaban y vestían libremente antes de la instauración del régimen ayatolá.

El contraste entre el Irán de antes y el actual régimen islámico evidencia una transformación radical en materia de libertades civiles, derechos de las mujeres y relaciones internacionales que marcó un antes y un después en la historia del país.

Antes de 1979, Irán era un país donde las mujeres disfrutaban de libertades fundamentales: podían votar, estudiar en universidades, trabajar públicamente y vestir según su elección personal.

Asimismo, la economía experimentaba crecimiento y modernización, lo que posicionó a Irán como el principal aliado de Estados Unidos.

Sin embargo, la llegada del régimen ayatolá tras la Revolución Islámica transformó radicalmente esta realidad con la imposición de la ley Sharia, el uso obligatorio del yijab y las restricciones a la educación femenina.

o

Actualmente, las mujeres enfrentan ejecuciones ilegales por infracciones menores como el corrimiento del velo, y están excluidas de la vida pública, política y social.

"Una mascota tiene más derechos que una mujer dentro de Irán", señaló Gaby Perozo, analista política.

Perozo subrayó que la represión no solo afecta a quienes viven en Irán, sino también a las familias en el exilio que "sienten que sus familiares están secuestrados, que sus madres tienen que vivir el terror".

Por su parte, Marco Mosquera indicó que dependiendo de cómo evolucione la guerra, “habrá un mayor grupo de manifestantes”.

