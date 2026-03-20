Israel confirmó la muerte del jefe de la División de Inteligencia de la Fuerza Basij, señalada de la sangrienta represión en Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre la muerte de Esmail Ahmadi, jefe de la División de Inteligencia de la Fuerza Basij, así como otros altos mandos, durante un ataque contra el régimen de Irán en Teherán.

De acuerdo con las autoridades israelíes, “Ahmadi desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de los atentados terroristas perpetrados por las Fuerzas Basij”.

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Además, “fue responsable de mantener el orden público y los valores del régimen en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica, y dirigió importantes operaciones de represión durante las recientes protestas internas en Irán”.

La milicia Basij es el aparato represivo central de Irán señalado de la sangrienta represión de las recientes protestas masivas en el país en las que murieron cientos de personas, según diferentes ONG.

En días pasados, Israel confirmó la muerte del comandante de Basij, Gholamreza Soleimani, en un ataque aéreo, al mismo tiempo que informaba haber asesinado al jefe de seguridad nacional, Ali Larijani.

Además, después de anunciar el abatimiento de Soleimani, las autoridades militares de Israel dijeron que estaban atacando posiciones de Basij en Teherán.

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En un video mostró un aparente ataque en la capital iraní. La grabación contenía imágenes aéreas de una calle en la que municiones de precisión impactan y desatan una explosión.

El video se conoció el martes después de que Israel anunciara la muerte de Soleimani.

En un pronunciamiento, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que los ataques contra grandes figuras del régimen forman parte de los esfuerzos por debilitar el control de las autoridades y abrir el camino a un levantamiento del pueblo contra el clero.

Desde el 28 de febrero, el régimen de Irán enfrenta ataques de Estados Unidos e Israel, los cuales acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenaron una respuesta del régimen que ha llevado la guerra por todo Oriente Medio.