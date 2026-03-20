Una de las refinerías más grandes de Medio Oriente fue atacada por el régimen de Irán

Los bomberos lucharon este viernes contra un incendio en una refinería en Kuwait provocado por ataques del régimen de Irán.

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El ataque contra la refinería kuwaití de Mina Al Ahmadi, ya golpeada anteriormente, no causó víctimas, pero en cambio provocó el cierre de varias unidades del complejo, según la agencia oficial kuwaití.

Cabe resaltar que la refinería Mina Al Ahmadi es una de las más grandes en Medio Oriente, posee una capacidad de 730,000 barriles diarios, y es una zona clave para la producción, almacenamiento y exportación petrolera del país.

Poco después se declaró otro incendio a causa de un ataque con dron contra "una de las unidades operativas de la refinería de Mina Abdullah, perteneciente a la Kuwait National Petroleum Company (KNPC), indicó el ministerio en la plataforma X.

A su vez, Emiratos Árabes Unidos también declaró enfrentarse este viernes a ataques de misiles y drones, y Baréin, también afectado controló el incendio de un almacén provocado por restos de proyectil, procedentes de una "agresión iraní".

Más de una docena de drones fueron además "interceptados y destruidos" en Arabia Saudita en apenas dos horas, según el ministro de Defensa.

Cabe resaltar que el pasado lunes, Kuwait había afirmado que su defensa aérea trabajaba en interceptar ataque con misiles y drones, en momentos en que el régimen de Irán continúa sus acciones de represalia en su guerra contra Estados Unidos e Israel.

"La defensa aérea kuwaití enfrenta actualmente un ataque de misiles y drones hostiles", indicó el Ministerio de Defensa del Estado del Golfo.

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No obstante, Kuwait se ha posicionado como un blanco de ataques, puesto que previamente ya había recibido impactos por siete misiles y cinco drones, de acuerdo con lo informado por las autoridades esta semana.

No obstante, los ataques del régimen de Irán ensombrecen la atmósfera festiva en que la región debería estar sumida por el Año Nuevo persa, el día de Noruz, así como el fin del ayuno del Ramadán en la mayoría de los países musulmanes.