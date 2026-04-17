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Viernes, 17 de abril de 2026
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Departamento del Tesoro

Estados Unidos sanciona a red que vinculó con el reclutamiento de exmilitares colombianos para el conflicto en Sudán

abril 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Departamento del Tesoro de EE. UU. - Foto EFE
Departamento del Tesoro de EE. UU. - Foto EFE
Las sanciones implican el bloqueo en Estados Unidos de todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas.

Estados Unidos impuso el viernes sanciones a cinco empresas e individuos que, según afirmó, estaban involucrados en el reclutamiento de exmilitares colombianos para combatir en nombre de un grupo paramilitar en Sudán.

"Esta red ha alimentado el conflicto, que ha dado lugar a una de las peores crisis humanitarias y hambrunas del mundo", declaró el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por medio de un comunicado.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos instó al ejército del gobierno sudanés y a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar, a aceptar una tregua humanitaria de tres meses sin condiciones.

La brutal guerra de tres años entre el ejército sudanés y las RSF ha creado lo que las organizaciones humanitarias consideran que ha sido la peor crisis humanitaria del mundo.

Cientos de exmiembros de las fuerzas colombianas se han desplazado a Sudán para apoyar a las RSF tanto en funciones de combate como técnicas, participando en batallas por todo el país, según informó el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos.

Entre los sancionados este viernes se encuentran Fenix Human Resources SAS, una agencia de empleo con sede en Bogotá, Colombia, y su gerente, José Libardo Quijano Torres; el excoronel del Ejército colombiano José Óscar García Batt, propietario de la empresa de reclutamiento Global Qowa Al-Basheria SAS, con sede en Bogotá, y el gerente de dicha empresa, Ómar Fernando García Batte.

Las sanciones implican, entretanto, el bloqueo en Estados Unidos de todos los bienes e intereses de las personas y empresas que el Departamento del Tesoro vincula con estas acciones.

Una conferencia internacional para recabar compromisos de financiación para Sudán ha generado promesas de ayuda humanitaria por valor de más de 1.770 millones de dólares, según declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul.

Ante la creciente escasez de fondos para el desarrollo por parte de los donantes tradicionales, la conferencia, que siguió a las reuniones previas en Londres y París, tenía como objetivo volver a centrar la atención en Sudán.

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La atención mundial se ha desviado recientemente hacia la prolongada guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente desatado desde el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron al régimen de Irán con el objetivo de detener su programa nuclear.

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