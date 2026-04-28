Soldado de Estados Unidos acusado de apostar por la captura de Nicolás Maduro se declara inocente y su defensa asegura que "es un héroe"

El soldado del ejército de Estados Unidos acusado de ganar 400.000 dólares utilizando información confidencial para apostar por la captura de Nicolás Maduro se declaró inocente el martes de los cargos de fraude que se le imputan.

Gannon Van Dyke, de 38 años, se puso de pie al presentar su declaración en la sala de la jueza federal Margaret Garnett en Manhattan.

"No soy culpable, su señoría", dijo Van Dyke, con la cabeza rapada y vestido con una chaqueta, vaqueros y zapatos marrones.

La semana pasada, Van Dyke fue arrestado tras una acusación federal que lo imputaba por haber apostado 33.000 dólares en el mercado de predicciones Polymarket entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, a que Maduro pronto dejaría el poder y que las fuerzas de Estados Unidos entrarían pronto en Venezuela.

Según los fiscales, en aquel momento los mercados asignaban bajas probabilidades a esos sucesos, lo que provocó una gran ganancia para Van Dyke.

Este caso marca la primera vez que el Departamento de Justicia presenta cargos por uso de información privilegiada relacionados con un mercado de predicción.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentó cargos civiles contra Van Dyke.

En declaraciones a los periodistas tras la audiencia, el abogado defensor, Mark Geragos, anticipó que planeaba impugnar la validez de la acusación.

"El señor Van Dyke es un héroe estadounidense, alguien que, lamentablemente, está acusado de algo que no es un delito", indicó Geragos.

Según los fiscales, Van Dyke, sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos que había estado destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, participó en la "planificación y ejecución" del operativo del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Actualmente se encuentra de baja de las fuerzas armadas, según declaró ante el tribunal Zach Intrater, otro de los abogados de Van Dyke.

"Su situación definitiva es algo incierta en este momento", mencionó Intrater. "Por ahora, sigue vinculado a las fuerzas armadas", agregó.

Garnett puso en libertad a Van Dyke bajo fianza de 250.000 dólares y restringió sus viajes a ciertas zonas de Carolina del Norte, Nueva York y California, donde tiene familia.

Se le imputan cinco cargos penales: uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

Polymarket declaró que alertó a las autoridades sobre las actividades comerciales de Van Dyke y que cooperó con la investigación.

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Según reveló la prensa local el fin de semana, Kalshi, la plataforma rival de predicción, ya había impedido que Van Dyke abriera una cuenta debido a los requisitos de identificación de la plataforma.

Garnett, cabe resaltar, fijó la próxima comparecencia de Van Dyke ante el tribunal para el 8 de junio.