EE. UU. lanza advertencia de viaje para varias zonas de Colombia en medio de la ola de violencia: "delincuencia, el terrorismo, los disturbios civiles, los secuestros y los desastres naturales"

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viajes para Colombia en medio de la ola de violencia que vive el país sudamericano en los últimos días y a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

"Suroeste de Colombia: Durante el fin de semana del 25 de abril de 2026, se llevaron a cabo 26 ataques separados en el suroeste de Colombia, incluyendo ataques a corredores de transporte, entradas a instalaciones militares y estaciones de policía". señala el Departamento de Estado.

VEA TAMBIÉN "Este fin de semana nuevamente nos retrotrajo 20 años atrás", exministro Diego Molano sobre crítica situación de seguridad en Colombia o

"Al menos 20 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Como recordatorio, los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, excluyendo las ciudades de Popayán y Cali, se consideran inseguros para los viajeros", añade.

Y advierte tajantemente: "No viaje a estas áreas por ningún motivo".

"El crimen violento, como el robo armado y el asesinato, es común en estos lugares. Grupos terroristas están activos en algunas de estas áreas. Debido a los riesgos, algunos empleados del gobierno de EE. UU. que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a estas áreas", finaliza el comunicado del organismo del Gobierno Trump.

La alerta incluye a los departamentos de Arauca, Cauca (excepto Popayán), Valle del Cauca (excepto Cali) y Norte de Santander en nivel 4 debido a la delincuencia y el terrorismo.

Asimismo, menciona un radio de 10 km/5 millas de la región fronteriza entre Colombia y Venezuela debido a la delincuencia, los secuestros, el conflicto entre grupos armados y el riesgo de detención.