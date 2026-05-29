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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La Unidad de Investigación del programa La Noche obtuvo mensajes en los que habitantes del departamento expresan las presiones que reciben.

A menos de dos días de las elecciones presidenciales en Colombia, denuncias de constreñimiento electoral en el departamento de Caquetá revelan la grave situación de intimidación que enfrentan los pobladores por parte de grupos disidentes de las Farc.

La Unidad de Investigación del programa La Noche obtuvo mensajes en los que habitantes del departamento expresan las presiones que reciben.

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"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda", señala uno de los mensajes obtenidos. Los pobladores denuncian que grupos terroristas les exigen fotografiar su voto con celulares como prueba de haber sufragado por el candidato oficialista, bajo amenaza de multas o represalias.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, confirmó la situación en declaraciones al programa. "Es evidente que existen presiones sobre todo en el área rural por el actor armado ilegal, específicamente por el que se encuentra sentado en la mesa de diálogo, es decir, alias Calarcá", afirmó el mandatario departamental.

Ruiz detalló casos concretos de intimidación sistemática. "Hace más o menos veinte, veinticinco días en La Unión Peneya, en la inspección de La Montañita, fueron citados todos los comerciantes no solo para ser extorsionados sino también para darles línea política", explicó. El gobernador agregó que hace ocho días ocurrió un incidente similar en Los Aletones, Belén de Los Andaquíes.

La situación de seguridad en Caquetá se ha deteriorado dramáticamente durante el actual proceso de paz. Según datos oficiales proporcionados por el gobernador, al 31 de diciembre del año pasado, el departamento registraba 30.334 nuevas víctimas.

Las organizaciones criminales pasaron de 118 hombres en armas en 2021 a aproximadamente 2.000 en la actualidad, divididos en al menos cuatro agrupaciones: las FARC de alias Iván Mordisco, las de alias Calarcá, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y los Comandos de Frontera.

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"Hoy tenemos lastimosamente que decir que el control territorial del departamento lo tiene alias Calarcá", denunció Ruiz, quien señaló que el jefe criminal, que participa en la mesa de diálogo con el gobierno, es responsable de ataques contra la fuerza pública. Solo en la última semana, un artefacto explosivo dejó dos policías heridos.

El mandatario departamental criticó la posición del gobierno nacional frente a esta situación. "El gobierno nacional me cuestionó que yo era enemigo de la paz porque simplemente no me quedo callado ante las atrocidades que comete Calarcá", expresó.

Ruiz también respaldó la petición de la fiscal general de la Nación de reimponer órdenes de captura contra alias Calarcá, solicitud que el presidente Petro ha desatendido.

Igualmente, las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre "caminos de la vida o caminos de la muerte" generaron una respuesta contundente del gobernador.

"Los caminos de la muerte son los que estamos atravesando en este momento en el departamento de Caquetá y no solamente se vive por el número de muertes, sino también por todos los delitos conexos", afirmó Ruiz.

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