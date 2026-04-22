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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Régimen de Irán

El régimen de Irán anuncia que atacó e incautó dos buques en el estrecho de Ormuz luego de que Trump anunciara la extensión del cese al fuego

abril 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Maniobras militares de la Marina iraní - Foto EFE de referencia
Maniobras militares de la Marina iraní - Foto EFE de referencia
Un tercer buque portacontenedores con bandera de Liberia fue objeto de disparos en la misma zona, pero no sufrió daños y había reanudado la navegación.

El régimen de Irán anunció este miércoles que interceptó dos buques portacontenedores que intentaban salir del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz tras abrir fuego contra ellos y contra otra embarcación, en lo que supone su primera intercepción desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel en febrero.

La agencia de noticias semioficial del régimen iraní Tasnim informó sobre las incautaciones y agregó que la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní (CGRI) también había advertido de que cualquier alteración del orden y la seguridad en el estrecho se consideraba una "línea roja".

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El CGRI acusó a los buques incautados, el MSC Francesca, con bandera de Panamá, y el Epaminondas, con bandera de Liberia, de operar sin los permisos necesarios y de manipular sus sistemas de navegación.

El Epaminondas, operado por una empresa griega, informó que había sido objeto de disparos a unos 28 kilómetros al noroeste de Omán.

Según fuentes de las Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) y de seguridad marítima, el buque afirmó haber sufrido daños en el puente de mando tras ser alcanzado por disparos y granadas propulsadas por cohetes procedentes de una lancha artillada del CGRI.

El Epaminondas llevaba una tripulación de 21 miembros compuesta por ucranianos y filipinos, según la guardia costera griega, que no se ha referido a la incautación del buque.

Fuentes de seguridad marítima indicaron que había tres personas a bordo de la lancha artillada y añadieron que el capitán del buque afirmó que no se inició contacto por radio antes del ataque y que el navío había recibido permiso previo para transitar por el estrecho.

El MSC Francesca fue alcanzado por disparos a casi 15 kilómetros al oeste del régimen de Irán, pero no sufrió daños y su tripulación está a salvo, según la UKMTO.

Un tercer buque portacontenedores con bandera de Liberia fue objeto de disparos en la misma zona, pero no sufrió daños y había reanudado la navegación, según las fuentes.

Cabe resaltar que hasta el momento no se ha precisado qué tipo de carga —si es que llevaban alguna— transportaban los buques.

Las incautaciones se conocen un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este martes que extendía el cese el fuego para dar más tiempo a las negociaciones, pero que mantiene el bloqueo naval en los puertos de Irán.

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La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que se creyera que estaba a punto de expirar. También ocurrió cuando la Casa Blanca anunció que el vicepresidente JD Vance no iría a Pakistán para lo que se esperaba fuera una segunda ronda de conversaciones.

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