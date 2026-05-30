Israel ordenó nuevas evacuaciones en el sur de Líbano mientras amplía su ofensiva contra Hezbolá

El ejército israelí ordenó este sábado evacuar siete pueblos del sur de Líbano antes de lanzar nuevos ataques, después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunciara que sus tropas siguen avanzando en el país vecino.

En los últimos días, Israel ha intensificado sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano, donde afirma que su objetivo es Hezbolá, aliado del régimen de Irán.

Pese a esta escalada, Israel y Líbano mantuvieron el viernes una reunión a nivel de mandos militares en Washington. Contactos que tienen como contexto más amplio las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en las que se busca incluir el frente libanés en un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

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Los bombardeos israelíes del viernes contra una treintena de localidades dejaron 11 muertos en la región de Tiro, entre ellos un socorrista, y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí ordenó este sábado la evacuación de siete pueblos del sur antes de lanzar ataques, pese a que en teoría rige desde el 17 de abril un alto el fuego que no se ha respetado. Gran parte de estos pueblos se encuentran cerca de la ciudad de Nabatiyeh.

El viernes, Hezbolá declaró haber atacado a tropas israelíes que intentaban avanzar en la zona del castillo medieval de Beaufort, cerca de Nabatiyeh.

El grupo también se atribuyó varios ataques contra objetivos militares en Israel, cerca de la frontera con Líbano.

El movimiento chiita concentró inicialmente sus disparos contra los soldados israelíes desplegados en el sur, pero multiplicó después los ataques con drones explosivos contra el norte de Israel tras el asesinato de uno de sus líderes militares en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 6 de mayo.

Este sábado al amanecer, el ejército israelí indicó que había destruido varios proyectiles lanzados contra su territorio desde el sur de Líbano, aunque uno de ellos cayó sin ser interceptado, sin causar heridos.